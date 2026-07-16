Ontinyent vuelve a ser la sartén de Europa por segundo miércoles consecutivo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha situado la primera mitad de este verano meteorológico -del 1 de junio al 15 de julio- como la más cálida de la serie histórica de temperaturas en España, que comienza en 1961. Y, de momento, Ontinyent es una de las localidades que se está llevando la palma en lo que va de mes.

Este miércoles en el observatorio de Aemet en la capital de la Vall d'Albaida registró este miércoles 15 de julio hasta 44,4 grados Celsius: la temperatura más alta de España. Tampoco aparecen registros superiores en ningún otro país europeo durante esta jornada, en la que los episodios de calor más intensos del continente se concentraron en la península ibérica.

Se da la circunstancia de que Ontinyent ya se situó hace justo una semana, el miércoles 8 de julio, a la cabeza de los registros de temperaturas en Europa, en aquella ocasión en segunda posición, solo superada por Xàtiva, con máximas de 43,9 ºC y 43,7 ºC respectivamente en la segunda ola de calor del verano.

Según han recordado desde Meteontinyent, solo en tres ocasiones se han superado los 41,8ºC de este miércoles en el observatorio del Llombo, de la red de Avamet. Otras dos estaciones de la misma red en la localidad de Ontinyent superaron los 43 ºC. Y la sensación térmica fue todavía peor. El infernal calor no dio tregua en ningún momento de la jornada. Ni siquiera por la noche. A las 24 horas del jueves 16 de julio se registraban 27 grados Celsius en Ontinyent.

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Tres observatorios distintos al de Aemet en la capital de la Vall d'Albaida se colaron igualmente en el top 6 de las temperaturas más altas de España este miércoles, junto a Muro de Alcoi (43,9 ºC) y Les Gaianes (43.3 ºC).