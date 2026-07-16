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El PSPV critica el "aprobado por la mínima" del Ayuntamiento de Ontinyent en materia de transparencia

Los socialistas aseguran que la capital de la Vall d'Albaida "está a años luz" de los ayuntamientos más transparentes de la Comunitat Valenciana, al cumplir solo un 53,7% de los indicadores del Mapa Infoparticipa frente a Gandia, Dénia o Riba-roja del Turia, que superan el 90%

Entrega de los sellos Infoparticipa a los ayuntamientos más transparentes.

Entrega de los sellos Infoparticipa a los ayuntamientos más transparentes. / A.O.

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Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha criticado que el Ayuntamiento de Ontinyent "vuelve a quedar muy por detrás de los municipios referentes de la Comunitat Valenciana en materia de transparencia", tras referirse a los resultados del Mapa Infoparticipa, la evaluación independiente que analiza la calidad y cantidad de la información pública que ofrecen los ayuntamientos a través de sus portales de transparencia.

El Ayuntamiento de Ontinyent ha obtenido un 53,7% de cumplimiento de los indicadores evaluados, una puntuación que, según los socialistas, sitúa al consistorio "muy lejos de los estándares de excelencia que ya alcanzan numerosos municipios valencianos".

El Sello Infoparticipa está considerado el principal reconocimiento académico en materia de transparencia municipal en España. En la Comunitat Valenciana lo conceden el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con el grupo de investigación ComSET de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tras evaluar objetivamente 52 indicadores relacionados con la información institucional, la gestión económica, la contratación pública, los presupuestos, las retribuciones de los cargos públicos, la participación ciudadana y la accesibilidad de la información pública.

"Mientras Ontinyent apenas supera la mitad de los indicadores evaluados, Gandia alcanza el 100% de cumplimiento, y entre otros, Dénia y Riba-roja de Túria superan el 90%, obteniendo todos ellos el Sello Infoparticipa (junto a otros consistorios de la zona como Bolbaite o Bicorp), un reconocimiento reservado a los ayuntamientos que destacan por su compromiso con la transparencia y el buen gobierno", subrayan desde el PSPV, que considera que esta comparación "desmonta el relato de excelencia en la gestión que intenta proyectar el gobierno de Ens Uneix".

"Cuando una evaluación independiente analiza la transparencia del Ayuntamiento, la realidad es muy distinta. Ontinyent ni siquiera se acerca a los niveles exigidos para obtener el Sello Infoparticipa y queda muy lejos de ciudades que han convertido la transparencia en una auténtica prioridad", manifiesta el portavoz socialista Jose Antonio Martínez.

36 puntos por debajo del umbral exigido

Los socialistas subrayan que, para un municipio del tamaño de Ontinyent, es necesario superar aproximadamente el 90% de los indicadores para obtener este reconocimiento. Sin embargo, el Ayuntamiento se queda en un 53,7%, más de 36 puntos por debajo del umbral exigido.

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"La transparencia no consiste en publicar fotografías del alcalde ni en multiplicar las notas de prensa. Transparencia significa facilitar a cualquier vecino información clara, completa y actualizada sobre cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los recursos públicos, qué contratos se adjudican, qué subvenciones se conceden o cómo se ejecuta el presupuesto municipal", ahonda Martínez, que reclama al gobierno municipal "la puesta en marcha de un plan integral de mejora del Portal de Transparencia, con el objetivo de publicar toda la información exigida por los indicadores de Infoparticipa y avanzar hacia un modelo de administración más abierta, accesible y sometida al escrutinio ciudadano".

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