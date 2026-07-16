La rotura de una tubería principal obliga a cortar el agua en tres polígonos de Xàtiva este viernes

El Ayuntamiento de Xàtiva ha informado de que este viernes 17 de julio se practicará un corte de suministro de agua potable en la red nº2 entre las 8 y las 15 horas. La causa de la interrupción del servicio es la reparación de una cañería principal en el polígono A.

Según han precisado desde el Servicio municipal de Aguas Potables, el corte suministro afectará a los tres polígonos de la carretera de Simat: el polígono A, el D y el H.