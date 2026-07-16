Sidonie presenta este sábado su nueva etapa musical en Xàtiva

El Festival Nits al Castell continúa este sábado 18 de julio con el tercero de los conciertos de la edición 2026. La banda catalana Sidonie subirá al escenario del Castillo de Xàtiva a las 23:00 horas para ofrecer un espectáculo en el que combinará los grandes éxitos de su trayectoria con los temas que marcan su nueva etapa artística.

El grupo llega a Xàtiva tras anunciar “Catalan Graffiti”, el primer álbum de su carrera cantado íntegramente en catalán. El trabajo, que se publicará el próximo mes de octubre, está precedido por los sencillos Et puc odiar molt més y Sé, dos canciones que anticipan un disco que supone un punto de inflexión en la trayectoria de una de las bandas más representativas del panorama indie estatal.

Con una carrera consolidada tras más de dos décadas sobre los escenarios, Sidonie es sinónimo de directos enérgicos y de una conexión especial con el público, convirtiendo cada concierto en una auténtica celebración de la música en vivo.

Acceso al recinto

Con el fin de facilitar el acceso al recinto, el Festival volverá a contar con un servicio gratuito de autobús lanzadera incluido con la entrada. Los autobuses saldrán desde la plaza de l'Espanyoleto entre las 20:00 y las 22:00 horas, mientras que el servicio de regreso estará disponible desde la finalización del concierto y hasta aproximadamente las 2:30 horas de la madrugada. La organización recuerda que no está permitido acceder al Castillo con vehículo privado y que las personas asistentes podrán utilizar también el aparcamiento gratuito del Centro de Especialidades. Las personas con movilidad reducida deberán comunicarlo previamente a la organización para coordinar su acceso.

La apertura del patio de butacas se realizará entre las 22:00 y las 23:00 horas. Además, desde las 20:00 horas el público podrá disfrutar de una zona de pícnic situada en la plaza de armas del Castillo, equipada con mesas y sillas para que las personas asistentes puedan cenar antes del concierto. También permanecerá abierto el restaurante del Castillo, que ofrece la posibilidad de reservar mesa para completar la experiencia gastronómica antes del inicio del espectáculo.