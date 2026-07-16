Un total de 158 obras optan a los XXXVIII Premis Literaris Ciutat de Xàtiva

La XXXVIII edición de los Premis Literaris Ciutat de Xàtiva ha cerrado el plazo de presentación de originales con un total de 158 obras, correspondientes a 135 autores y autoras. La cifra supone un notable incremento con respecto a la edición de 2024, en la que se presentaron 92 trabajos.

Por modalidades, el Premio de Narrativa "Blai Bellver" es el que ha registrado una mayor participación, con 79 obras presentadas. Le sigue el Premio de Poesía "Ibn Hazm", con 70 originales, mientras que el Premio de Ensayo e Investigación "Carlos Sarthou" ha recibido 9 trabajos.

En cuanto al perfil de las personas participantes, la franja de edad más representada es la de mayores de 60 años, con 71 autores y autoras, seguida de la comprendida entre los 46 y los 60 años, con 46 participantes. También se han presentado 9 autores de entre 26 y 35 años, 6 de entre 36 y 45 años y 3 de entre 19 y 25 años.

La mayor parte de las obras proceden de España, con 156 originales, a los que se suman un trabajo presentado desde Argentina y otro desde Colombia. Por provincias, destaca la participación de València, con 72 obras correspondientes a 60 autores y autoras, seguida de Barcelona (30 obras), Alicante (18), Castellón e Islas Baleares (11 cada una), además de aportaciones procedentes de Girona, Lleida, Tarragona, Madrid, Murcia y Las Palmas.

Una vez finalizado el plazo de presentación, se inicia ahora el proceso de deliberación de los jurados. En la categoría de narrativa estará integrado por Lluís Roda, Carol Borràs y Gràcia Jiménez; en poesía, por Begonya Pozo, Josep Porcar y Susanna Lliberós; y en ensayo e investigación, por Roberto Martínez, Irene Ballester y Natxo Escandell.

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Las obras premiadas se darán a conocer durante el acto de entrega de los XXXVII Premis Literaris Ciutat de Xàtiva, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, en una gala en la que se harán públicos los trabajos ganadores de las tres categorías.