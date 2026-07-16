El tribunal de Xàtiva supera los 5.000 casos pendientes a la espera del quinto juzgado, con la falta de espacio y de personal como tareas pendientes

La recuperación de las competencias en materia de violencia de género y violencia sexual, unida a la creación de una quinta plaza judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva, ha sido una decisión ampliamente celebrada que responde a una reivindicación histórica en la Costera. Sin embargo, el diablo se esconde en los detalles y, a falta de que vaya concretándose la letra pequeña de la medida, el personal que a diario pisa los juzgados ha pedido comenzar a perfilar ya algunos flecos pendientes.

Mientras la Conselleria de Justicia sigue buscando una nueva ubicación para el largamente esperado nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva tras haber paralizado el proyecto inicialmente diseñado en el monasterio de Santa Clara, la actividad judicial permanece en la actualidad muy encorsetada por las limitaciones arquitectónicas y las carencias de la sede del Palau d'Alarcó.

Dos asociaciones de jueces han puesto esta semana el foco en que la creación de las nuevas plazas judiciales no será inmediata, sino que en el caso de los tribunales de instancia como Xàtiva o Alzira se retrasará previsiblemente hasta el 1 de noviembre de 2027, atendiendo a la propuesta de despliegue escalonado efectuada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano considera imprescindible que los nuevos juzgados cuenten con la antelación suficiente con los medios materiales, tecnológicos y personales adecuados y que se garantice "la adecuada dotación de espacios físicos, despacho, equipos informáticos, infraestructuras y medios tecnológicos así como el correlativo incremento de las plantillas de las oficinas judiciales".

Esta semana, UGT Serveis Públics ha presentado un escrito ante la Dirección General de Justicia de la Generalitat para exigir que la creación de 55 nuevas plazas judiciales en la Comunitat Valenciana "vaya acompañada de un aumento real, suficiente y estructural de las plantillas de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial". "Esta reorganización competencial exige valorar específicamente las necesidades de personal de los Tribunales de Instancia de Alzira, Carlet y Xàtiva, sin que el traslado de competencias pueda realizarse a costa de sobrecargar las plantillas existentes", advierten.

Fuentes del sindicato precisan a este diario que han pedido la convocatoria de una mesa sectorial específica para negociar la creación de nuevos puestos, su distribución por órganos y servicios, el calendario de implantación y los refuerzos necesarios hasta su cobertura definitiva. "Está muy bien que se creen plazas judiciales, el problema que vemos es que por ahora no viene asociada a la creación de personal de justicia, lo que puede acarrear una mayor sobrecarga si se pretende ampliar la actividad con el mismo personal", advierten desde UGT.

La cuestión del espacio

Los operadores jurídicos también señalan la cuestión del espacio. "La valoración que hacemos de la recuperación de las competencias de violencia de género es muy positiva, porque es algo que nunca se tendría que haber perdido", sostiene el delegado del Ilustre Colegio de Abogados de València (Icav) en Xàtiva. Juan Benavent espera que la nueva plaza judicial "venga cuanto antes y que se cuenten con los medios adecuados", aunque formula alguna incógnita. "Falta ver en qué despacho se instalará, puesto que la organización del actual Palacio de Justicia es la que es. Hay dos salas grandes y no sé cómo está previsto organizarlo ni cuándo se hará. Ahora mismo el nuevo Palacio de Justicia está muy en el aire", incide Benavent, que confía en que el quinto juzgado ayude a solucionar la conflictividad en materia de violencia de género. "La competencia se ha recuperado gracias al esfuerzo de todos, no solo del Gobierno Central. La conselleria nos ha apoyado mucho, junto con el ayuntamiento y los operadores jurídicos. Ha sido un proceso largo, pero ha valido la pena porque nos ha unido a todos con los ciudadanos y el ámbito social", valora el delegado de los letrados del partido judicial.

Benavent expresa una opinión personal muy negativa sobre el funcionamiento actual del sistema judicial. "La reforma de Eficiencia no está ayudando a resolver los problemas que hay. No es culpa de jueces, sino de que la conflictividad ha aumentado y los medios son los mismos. Lo ideal sería contar en el partido judicial con una Fiscalía o un médico forense, no solo se trata de que asignen un juez más", mantiene.

Aumenta la sobrecarga

Según el último balance de la actividad judicial difundido por el CGPJ, los juzgados de Xàtiva acumulaban al cierre del primer trimestre de 2026 un total de 5.135 casos pendientes, un 9% más que el año anterior. Las tasas de congestión en el partido judicial se han incrementado en este periodo un 17,5%, mientras que las tasas de pendencia (un indicador que se calcula dividiendo los casos pendientes por los resueltos y que mide la carga de trabajo y el retraso) han crecido un 27,4%. Además, se han dictado un 24% menos de sentencias. Los expedientes resueltos también han caído un 14%, mientras que los casos ingresados descendieron un 18,8% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025.

Desde UGT también desconocen "cómo se va a gestionar el tema de la falta de espacio", aunque insisten en que "el principal escollo es que no hay personal de justicia". "Si creamos más plantilla, el edificio es pequeño y viejo: no sabemos dónde meterán a esta gente nueva hasta que esté la nueva sede judicial", apuntan fuentes del sindicato, que recalcan que las nuevas plazas judiciales "supondrán más procedimientos, señalamientos, notificaciones, ejecuciones, actos de comunicación y atención a profesionales y ciudadanía". "Una carga de trabajo que no puede recaer sobre las plantillas actuales ni cubrirse con redistribuciones internas o refuerzos temporales insuficientes", apostillan.