La vía ciclopeatonal entre Benigànim y la Pobla del Duc recuperará 3,4 kilómetros de la antigua CV-611A

La Diputació de València ha sacado a licitación las obras para transformar un tramo de la antigua carretera CV-611A en una vía ciclopeatonal entre Benigànim y la Pobla del Duc. La actuación cuenta con un presupuesto de 830.797 euros, y está previsto que los trabajos comiencen durante 2027, con un plazo de ejecución de cuatro meses. El proyecto permitirá recuperar más de 3,4 kilómetros de una infraestructura que dejó de funcionar como carretera principal tras la construcción del nuevo trazado de la CV-611 y que actualmente se utiliza, fundamentalmente, para acceder a las parcelas agrícolas de la zona. El itinerario discurrirá por los términos municipales de Benigànim, Quatretonda y la Pobla del Duc.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha explicado que "se va a aprovechar una plataforma que ya existe para ofrecer una alternativa real a los desplazamientos motorizados, mejorar las condiciones de quienes caminan o practican ciclismo por la zona y, al mismo tiempo, mantener el acceso necesario para la actividad agrícola”.

La intervención se desarrollará sobre los seis metros de anchura de la antigua calzada, reservando dos metros para el tránsito peatonal, mientras que los cuatro metros restantes se destinarán a la circulación ciclista y al paso de los vehículos agrícolas autorizados. Ambos espacios estarán debidamente diferenciados mediante diferentes tonalidades de pintura.

La actuación incluye también la renovación de la señalización horizontal y vertical en todo el recorrido. La velocidad quedará limitada a 30 kilómetros por hora y se reforzará especialmente la seguridad en el cruce con el camino de Quatretonda y en las diferentes intersecciones con caminos rurales. Asimismo, se instalarán bancos, papeleras y aparcabicicletas en los terrenos de titularidad provincial situados junto al itinerario. El proyecto contempla igualmente una línea de alumbrado mediante farolas autónomas equipadas con luminarias LED y paneles solares, lo que permitirá iluminar el recorrido sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica convencional.

Reme Mazzolari ha señalado que la actuación “combina seguridad vial, movilidad sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos públicos”, y ha añadido que “las carreteras provinciales también pueden desempeñar un papel importante en la creación de itinerarios peatonales y ciclistas que conecten nuestros pueblos y mejoren la calidad de vida de sus habitantes”.

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La futura vía ofrecerá una alternativa para los desplazamientos cotidianos, deportivos y recreativos entre los municipios, contribuirá a reducir el uso del vehículo privado y facilitará el contacto con el entorno natural y paisajístico. Además, el proyecto deja abierta la posibilidad de que los ayuntamientos amplíen posteriormente el itinerario para enlazarlo con las aceras o infraestructuras ciclistas existentes en los respectivos núcleos urbanos.