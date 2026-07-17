Hasta la 1 de la mañana esperando en un tren parado de la línea Xàtiva-València: "Estuvimos 4 horas y nadie nos informó de lo que pasaba"

Lo que debía ser un viaje rutinario de una hora de duración en la línea ferroviaria C2 de Cercanías que conecta las estaciones de Xàtiva y València se convirtió en un infierno para los pasajeros que hicieron uso del servicio a última hora de la tarde de este jueves 16 de julio.

Una "falta en el suministro eléctrico" -según informó Adif a través de sus canales oficiales- provocó la interrupción de la circulación entre la Estació del Nord y Benifaió y entre Silla y Cullera, dentro del núcleo de Cercanías de València. Pero no fue una incidencia ni un retraso más a los que tan acostumbrados están los usuarios del servicio, sino que -tal como confirman diversos testigos presenciales- la travesía para los pasajeros se alargó hasta 4 horas.

"Cogimos el tren Xàtiva-Valencia de las 20 horas en la estación de Algemesí y se paró. Nadie dijo nada y la megafonía se oía mal. Nadie entendió nada. Pasaron casi 2 horas con el tren quieto", expone a Levante-EMV Arnau, uno de los usuarios afectados. "Cuando arrancó el tren, nada más llegar a la estación siguiente, Benifaió, se volvió a quedar quieto", continúa su relato. La desesperación alcanzó tales niveles que, cuando el reloj ya marcaba la 1 de la mañana y el convoy ya llevaba otra hora sin reanudar la circulación, Arnau y su amigo decidieron llamar a un familiar para que fuera a recogerles en coche.

Sin alternativas ni información

"En ningún momento nadie nos informó de lo que estaba pasando ni nos dio ninguna instrucción", expone el afectado, que también se queja de que tampoco se les ofreciera una alternativa en autobús para retomar el trayecto. Según comunicaron desde Adif, la incidencia se solucionó pasadas la 1.

Otro usuario que prefiere el anonimato expresa su indignación por el prolongado retraso en plena noche: "Es impresentable que estuviéramos tanto tiempo parados, sobre todo cuando los retrasos son tan frecuentes", indica.

Como ha informado este diario, la falta de suministro en la red también afectó a los pasajeros de un tren con destino a Gandia, que también estuvieron durante varias horas con el tren detenido entre Sueca y Sollana y no consiguieron llegar a su destino hasta las 2.30 horas, cuatro horas más tarde de lo previsto.