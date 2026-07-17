Alfarrasí corre con Aaron Baena hacia la élite del atletismo español.

Hay pueblos pequeños que, de vez en cuando, escriben historias enormes. Es el caso de Alfarrasí, que este fin de semana volverá a sentirse representado en uno de los escenarios más importantes del atletismo nacional gracias a Aaron Baena, quien competirá en el Campeonato de España Sub-20 de Atletismo, que se disputará los días 18 y 19 de julio en el Estadio Universitario de Atletismo de Albacete.

El joven atleta será uno de los 18 mejores especialistas españoles en la prueba de los 3.000 metros lisos, un privilegio reservado únicamente para quienes, con esfuerzo, disciplina y talento, han logrado situarse entre la élite de su categoría. Una clasificación que no es fruto de la casualidad, sino del trabajo silencioso de muchos años.

Natural de Alfarrasí, Aaron Baena representa el espíritu de superación que caracteriza a quienes entienden que los sueños no se alcanzan de un día para otro. Desde los 13 años entrena bajo la dirección de Ximo Mollà, técnico del club Kilómetro 42, quien ha acompañado paso a paso la evolución de un atleta que hoy comienza a recoger el fruto de una década de constancia. El entrenador explica que el gran salto competitivo ha llegado durante los últimos meses. "Los últimos 18 o 20 meses han sido clave, ya que ha empezado a entrenar de manera consistente como un atleta de alto rendimiento, una vez completado su desarrollo biológico", señala Mollà, quien considera que ese cambio ha permitido a Aaron explotar todo el potencial que llevaba años construyendo. Para el técnico, el logro adquiere todavía mayor dimensión al recordar el tiempo en el que se ha producido esta progresión. "En solo 20 meses de entrenamiento ha conseguido clasificarse para un Campeonato de España", destaca, subrayando el enorme mérito que supone alcanzar una cita de este nivel en un periodo tan reducido.

Aaron llegará a Albacete con la novena mejor marca española de la categoría, un registro que le sitúa entre los favoritos para luchar por los puestos de honor en una competición donde se darán cita los mejores fondistas Sub-20 del país.

Más allá de las marcas y las posiciones, la presencia de Aaron Baena en un Campeonato de España ya supone un motivo de orgullo para Alfarrasí. En un municipio donde cada éxito deportivo se vive como un triunfo colectivo, el joven corredor se ha convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones, demostrando que el talento, cuando se une al sacrificio y la perseverancia, puede romper cualquier barrera.

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Este fin de semana, mientras los mejores atletas Sub-20 de España compitan sobre la pista de Albacete, habrá un pequeño pueblo valenciano que correrá con él en cada zancada. Porque Aaron Baena no solo defenderá sus colores y los del club Kilómetro 42; también llevará consigo el nombre de Alfarrasí, una localidad valldalbaidina que ve cómo uno de los suyos sigue escribiendo una historia construida a base de esfuerzo, humildad y pasión por el atletismo. Pase lo que pase cuando suene la campana de la última vuelta, Aaron Baena ya habrá conseguido algo que ninguna clasificación puede medir: convertirse en el orgullo de todo un pueblo y demostrar que, desde Alfarrasí, también se puede soñar en grande.