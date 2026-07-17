Ambientaciones temáticas, experiencias inmersivas y una imagen renovada: así será el Festival Al Ras de Xàtiva 2026

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado esta mañana la nueva imagen corporativa de Al Ras Festival, el espacio de referencia para el público joven dentro de la programación de la Fira d'Agost. El festival, que este año celebra su undécima edición, estrena un nuevo logotipo y una renovada identidad visual con el objetivo de acercarse todavía más a las nuevas generaciones, al tiempo que ha dado a conocer la programación completa que llenará el Jardí de la Pau del 14 al 18 de agosto.

La nueva imagen es obra del diseñador setabense Aitor Monago, con una consolidada trayectoria en el mundo del diseño y la dirección de arte publicitaria y audiovisual. Tras trabajar en algunas de las principales agencias de Barcelona y Madrid y liderar proyectos visuales para plataformas como Netflix, Disney, HBO o Amazon Prime durante su etapa en Movistar+, su trabajo ha sido reconocido en certámenes internacionales como Cannes o los Premios Promax. Actualmente, desarrolla su actividad desde su propio estudio creativo, Estudio Monago, ubicado en Xàtiva.

Monago ha explicado que el principal reto era «crear una identidad que representara mejor a la juventud actual y que estuviera a la altura de un festival que ha ido creciendo año tras año». Para ello se ha desarrollado una nueva estrategia visual y comunicativa inspirada en los códigos estéticos de las nuevas generaciones, con una imagen más actual, dinámica y adaptable, presidida por un logotipo líquido, capaz de evolucionar y transformarse igual que su público. Además, el nuevo universo gráfico se ha concebido para que sea reconocible, perdurable en el tiempo y con una fuerte presencia en las redes sociales, convirtiendo el festival en un espacio "instagramable" que incentive la participación y la difusión por parte de los propios asistentes.

Por su parte, la concejala de Juventud, Lena Baraza, ha destacado que Al Ras «es una de las grandes apuestas del Ayuntamiento para que la juventud viva la Fira como protagonista». En este sentido, ha señalado que el festival «ha sabido evolucionar escuchando los gustos, las inquietudes y las nuevas tendencias del público joven, convirtiéndose en mucho más que un espacio de conciertos: es un punto de encuentro, de convivencia y una muestra del compromiso para que la gente joven disponga de una programación propia, de calidad y adaptada a sus intereses».

La concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, ha destacado que Al Ras llega a su undécima edición consolidado como el espacio de referencia para el público más joven dentro de la Feria de Agosto. «Es un proyecto que ha crecido a lo largo de los años y que forma ya parte de la identidad de nuestra feria», ha señalado Beltrán, quien ha explicado que la programación refuerza dos líneas estratégicas: «la colaboración con la Asociación de DJ's de Xàtiva y la apuesta decidida por el talento local, porque queremos que Al Ras sea también un escaparate para los artistas de nuestra ciudad».

El festival comenzará el 14 de agosto con el espectacular Macroshow Apocalypse K12, una producción inmersiva inspirada en un universo postapocalíptico que combinará música urbana y electrónica, efectos especiales, performances y una espectacular puesta en escena, con las actuaciones de Samuibanezz, Promisedland Tribe, Las Pihaddas, Yunes Ber, Mery Kong y Ernest DJ.

El 15 de agosto tendrá lugar la primera de las Noches de DJ, con Robres y Anna Gisbert, en una jornada ambientada con la temática Transformer + Cyberpunk. El 16 de agosto estará dedicado íntegramente al talento local con Carlos Llácer, Kevin Duet, Jesús Ciges y Xarly Martínez, y una ambientación inspirada en la Pantera Rosa, el dorado y los efectos Mirror plata.

El 17 de agosto será el turno de Tomasoni, Pablo Grimaltos y el setabense Fran Cabrerizo, en una noche con estética Fleki + Flower Power, mientras que el 18 de agosto el festival se clausurará con una gran fiesta protagonizada por los DJ locales Ciber, Mark, Patri H. y Pusi, acompañados de una espectacular animación de Robot LED.

Jornadas "con identidad propia"

Beltrán ha señalado que «hemos querido que cada jornada tenga una identidad propia, no solo musicalmente, sino también visualmente, para que Al Ras sea una experiencia completa para los asistentes». Además, ha recordado que el festival seguirá apostando por un modelo de ocio seguro, con control de acceso, Punto Violeta y la presencia de la UPCCA durante todas las noches.

Además de la propuesta musical, cada noche de Al Ras contará con una ambientación temática propia que convertirá el recinto en una experiencia inmersiva. El 15 de agosto la temática será Transformer + Cyberpunk, con una estética futurista y tecnológica; el 16 de agosto, el Jardín de la Paz se transformará con una propuesta inspirada en la Pantera Rosa, los tonos dorados y los efectos Mirror plata; el 17 de agosto llegará una combinación desenfadada con las temáticas Fleki + Flower Power; y el 18 de agosto, la clausura del festival estará protagonizada por una espectacular animación con Robot LED, reforzando el carácter visual y participativo de un Al Ras que apuesta por que cada jornada ofrezca una experiencia única más allá de la música.

Con esta renovación de la imagen y una programación que combina grandes espectáculos, artistas invitados y una fuerte presencia de profesionales de Xàtiva, Al Ras refuerza su identidad como el espacio de referencia de la juventud dentro de la Fira d'Agost, consolidando un proyecto que apuesta por la música, la creatividad, la participación y el talento local.