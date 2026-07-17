Anna, Carrícola, el Palomar y Atzeneta crearán refugios climáticos con una ayuda del Consell, que deja en espera otros 16 proyectos por falta de fondos

Anna, Carrícola, el Palomar y Atzeneta d’Albaida actuarán contra el cambio climático y crearán refugios de sombra en espacios públicos. Las cuatro localidades son las únicas de las tres comarcas que han sido beneficiadas en la línea de ayudas para la ejecución de actuaciones para la soberanía energética de los municipios y la resiliencia del territorio de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

Carrícola ha recibido una subvención de 43.749 euros para habilitar sombreado en espacio públicos y habilitar refugios climáticos con la plantación de arbolado. Anna también plantará arbolado para combatir el cambio climático. La actuación, para la que ha recibido una ayuda de 45.000 euros (el proyecto asciende a 124.984 euros), se llevará a cabo en la zona urbana, en la avenida Diputació y calles adyacentes.

Por su parte, el Palomar creará refugios climáticos en el entorno de la piscina municipal y ejecutará la renaturalización del parque del colegio público con una ayuda de 41.675 euros. En el centro educativo también actuará Atzeneta d’Albaida, que recibe 41.709 euros para renaturalizar con arbolado y cubierta vegetal el CEIP Verge dels Desemparats y crear refugios climáticos.

En lista de espera

Otras 16 localidades de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida no han conseguido la ayuda por la insuficiencia presupuestaria de la convocatoria de la conselleria, que destina una partida global de 1.600.000 euros, y están en lista de espera. Son Otos, que presentó un proyecto de mejora de la eficiencia energética y optimización de climatización en tres edificios municipales. Barxeta, para la creación de un huerto agroecológico resiliente. Otras localidades han presentado proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas, como Montaverner, Bicorp (en el CEIP Los Pinos), Quesa (en el centro de salud y el polideportivo municipal), Guadasséquies, Salem (en el colegio público), Quatretonda (que además también ha pedido ayuda para un plan de sombras artificial y natural), Moixent (fotovoltaica en el almacén municipal y la escoleta). Montesa ha pedido ayuda para la sustitución de luminarias en la Casa de la Cultura; Bocairent para un proyecto de mejora de la resiliencia climática urbana e incremento de infraestructura verde en espacios públicos; Fontanars dels Alforins y el Ràfol de Salem para estaciones de recarga de vehículos eléctricos. También están en lista de espera Vallada, Rotglà i Corberà, para la sustitución de caldera de gasoil por aerotermia y apoyo fotovoltaico; y Enguera, para acciones frente amenazas climáticas en el cementerio municipal.

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Las propuestas de Agullent, la Font de la Figuera, Benigànim, Chella, Bellús, Castelló de Rugat y la Pobla del Duc han sido desestimadas por no alcanzar la puntuación suficiente y otros motivos, apunta la resolución de la conselleria.