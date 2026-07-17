Anna cierra temporalmente el Gorgo de la Escalera tras los últimos análisis sobre la calidad del agua

Es una medida que se ha repetido en diversas ocasiones en los últimos años en época estival, cuando el paraje se llena de bañistas. El Ayuntamiento de Anna ha decretado el cierre temporal del Gorgo de la Escalera después de que los últimos análisis de las aguas del enclave hayan detectado la presencia de bacterias contaminantes de tipo microbiológico ligeramente por encima del umbral aconsejable para que una zona sea apta para el baño.

Fuentes municipales han explicado que, aunque los niveles arrojados en la última prueba no son tan elevados como los que motivaron la prohibición de acceder al Gorgo otros años en anteriores ocasiones, se ha decidido optar por la cautela y anunciar el cierre del paraje de manera preventiva, sobre todo teniendo en cuenta que llega el fin de semana y la afluencia de la zona aumenta significativamente.

La reapertura del enclave se anunciará a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Anna una vez los análisis de las aguas confirmen que la contaminación ha remitido y que existe total seguridad para sumergirse en ellas. De momento, se ha eliminado la posibilidad de reservar sitio durante este fin de semana.

Reserva previa

La última vez que se cerró el Gorgo de la Escalera a raíz de las instrucciones de la Conselleria de Medio Ambiente por un episodio similar fue a finales de agosto de 2025, cuando una analítica detectó niveles elevados de bacterias de origen residual que superaban los valores máximos permitidos por la normativa reguladora de áreas de baño. En 2023 también se tuvo que cerrar el acceso al paraje tras detectarse elevados niveles de contaminación en el agua.

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El Gorgo de la Escalera es un paraje declarado Playa continental, formando un gran cañón esculpido por las aguas del río, al que se accede a través de 136 escalones recientemente renovados. Para bañarse en sus aguas se puede reservar con antelación y hay que pagar una entrada que cuesta dos euros. En el enclave está prohibido encender fuego o tirar colillas, acampar y pescar. La zona no es apta para perros sueltos ni para el baño de mascotas.