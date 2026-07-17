Un desfile por la diversidad y la inclusión en los Moros i Cristians del Genovés

Aspromivise, la asociación de personas con diversidad funcional de Xàtiva y la Costera, fue una de las protagonistas de las fiestas de Moros i Cristians del Genovés del pasado sábado, participando en el desfile junto a la comparsa Jamalajams, que este año representa la capitanía de las fiestas morocristianas de la localidad de la Costera. Un desfile como el de todos los años, pero con una situación novedosa, la participación de una escuadra de Aspromivise integrada por personas con diversidad funcional. Como todo el resto de comparsas, hizo el recorrido acompañado de la banda de música del Genovés, dando visibilidad a un sector que, como en otras facetas de la vida, también quiere formar parte de las fiestas populares.

Usuarios y usuarias de Aspromivise en las fiestas de Moros i Cristians del Genovés. / Aspromivise

Este año fue una novedad, pero "es el camino para que en un futuro se vuelva a producir y no resulte tan llamativa", expresan desde Aspromivise, que pone de manifiesto la idea de Jamalajams y del capitán de la comparsa, Julio García, por "querer hacer ver que todas las personas, en función de sus gustos quieren participar de las fiestas". "Queremos agradecer a Julio por darnos la oportunidad de participar y disfrutar de esta fiesta, de que se nos trate como una comparsa más sintiéndonos igual de diferentes que el resto, pero sobre todo por hacer feliz a mucha gente que nunca hubiera tenido la oportunidad de desfilar en una fiesta Moros i Cristians. Esta es la forma, tratar a las personas como lo que son, resaltando sus diferencias como un valor en positivo. Un mensaje que da un paso adelante para conseguir una verdadera inclusión”, afirman desde la asociación de Xàtiva.

Aspromivise en el desfile de los Moros i Cristians del Genovés. / Aspromivise

Las fiestas de Moros i Cristians del Genovés "son más justas desde este curso. Unas fiestas donde se pone en valor la diversidad", expresan desde Aspromivise.

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Aspromivise en el desfile de los Moros i Cristians del Genovés. / Aspromivise

Para explicar lo vivido por Aspromivise y sus usuarios en las fiestas de Moros i Cristians del Genovés, la asociación de Xàtiva ha destacado unas palabras de David Casinos, deportista que ha participado en seis paralimpiadas, campeón del mundo y también campeón paralímpico, quien en una ponencia en la Facultad de Magisterio reflexionaba sobre el concepto de inclusión diciendo que "la verdadera inclusión será cuando ya no hablamos de ella porque es una realidad". Una perspectiva de poner en valor la diversidad en todos los ámbitos de la sociedad. Aspromivise afirma que "eso es lo que pasó el pasado sábado en las fiestas de Moros i Cristians del Genovés".

Aspromivise en el desfile de los Moros i Cristians del Genovés. / Aspromivise