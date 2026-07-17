Más de un centenar de personas convierten el Palacio de Anna en un escenario de esperanza con la gala benéfica Las Mil y Una Noches

Más de un centenar de personas participaron el pasado domingo en la gala benéfica "Las Mil y Una Noches", organizada en el histórico Palacio de Cervellón de Anna por Somnis Events a beneficio de Aspanion, asociación que acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. Una noche donde la solidaridad fue la gran protagonista.

Desde Somnis Events han querido expresar expresar su "más sincero agradecimiento" al Ayuntamiento de Anna por abrir las puertas de este emblemático edificio y hacer posible "una iniciativa que demuestra el compromiso del municipio con las causas solidarias", así como a Pedro Salero por mostrar su grandísima colección.

La danza de Ana Mira, de Espai d'Art de Carcaixent, llenó de magia el Palacio de Cervellón. La narración de Natalia transportó a los asistentes al universo de Las Mil y Una Noches, acompañada por la elegante puesta en escena de Mira, cuya interpretación hizo vibrar al público.

Ana Mira. / A.A:

La moda también tuvo un protagonismo especial gracias a la participación de Brotocó Atelier y del joven diseñador José Pérez Torrecilla, una de las grandes promesas de la moda valenciana y ganador de la Beca Caixa Popular 2026, que aportó creatividad y talento a una gala donde el diseño también se puso al servicio de la solidaridad. Asimismo, Somnis Event ha agradecido la implicación de Jean Andrés Morales, de Miss Teen Valencia, Hernán Meléndez, Ana Mira, distribuciones NCHV, ASPANION, colaboradores, patrocinadores y voluntarios que hicieron posible esta noche tan especial.

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El alcalde Miguel Marín y la teniente de alcalde Carmen Gómez, durante la gala con uno de los protagonistas. / A.A.

Un éxito de participación

La gala reunió a más de un centenar de asistentes, consolidándose como uno de los eventos solidarios más destacados del verano en la comarca. El evento terminó entre aplausos, pero la ayuda continúa. En los próximos días se cerrará la cuenta solidaria abierta para recaudar fondos destinados a Aspanion. Desde Somnis Events han hecho un último llamamiento a todas las personas que todavía no hayan colaborado. "Cada donación cuenta. Cada gesto suma. Cada euro se transforma en esperanza para los niños y adolescentes con cáncer y sus familias", indican.