Más de un centenar de personas convierten el Palacio de Anna en un escenario de esperanza con la gala benéfica Las Mil y Una Noches
La solidaridad, la cultura, la danza y la moda se dieron cita en una gala organizada por Somnis Events a beneficio de Aspanion, asociación que acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias
Más de un centenar de personas participaron el pasado domingo en la gala benéfica "Las Mil y Una Noches", organizada en el histórico Palacio de Cervellón de Anna por Somnis Events a beneficio de Aspanion, asociación que acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. Una noche donde la solidaridad fue la gran protagonista.
Desde Somnis Events han querido expresar expresar su "más sincero agradecimiento" al Ayuntamiento de Anna por abrir las puertas de este emblemático edificio y hacer posible "una iniciativa que demuestra el compromiso del municipio con las causas solidarias", así como a Pedro Salero por mostrar su grandísima colección.
La danza de Ana Mira, de Espai d'Art de Carcaixent, llenó de magia el Palacio de Cervellón. La narración de Natalia transportó a los asistentes al universo de Las Mil y Una Noches, acompañada por la elegante puesta en escena de Mira, cuya interpretación hizo vibrar al público.
La moda también tuvo un protagonismo especial gracias a la participación de Brotocó Atelier y del joven diseñador José Pérez Torrecilla, una de las grandes promesas de la moda valenciana y ganador de la Beca Caixa Popular 2026, que aportó creatividad y talento a una gala donde el diseño también se puso al servicio de la solidaridad. Asimismo, Somnis Event ha agradecido la implicación de Jean Andrés Morales, de Miss Teen Valencia, Hernán Meléndez, Ana Mira, distribuciones NCHV, ASPANION, colaboradores, patrocinadores y voluntarios que hicieron posible esta noche tan especial.
Un éxito de participación
La gala reunió a más de un centenar de asistentes, consolidándose como uno de los eventos solidarios más destacados del verano en la comarca. El evento terminó entre aplausos, pero la ayuda continúa. En los próximos días se cerrará la cuenta solidaria abierta para recaudar fondos destinados a Aspanion. Desde Somnis Events han hecho un último llamamiento a todas las personas que todavía no hayan colaborado. "Cada donación cuenta. Cada gesto suma. Cada euro se transforma en esperanza para los niños y adolescentes con cáncer y sus familias", indican.
- Retiran la excavadora de la finca derrumbada en Benetússer saltándose el cordón policial
- Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
- De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
- Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
- València aplica una suerte de 'prioridad nacional' a la hora de conceder viviendas asequibles
- Noche infernal en la Comunitat Valenciana: los 'mini reventones secos' dejan hasta 38 grados al amanecer
- Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa
- La Aemet activa el aviso naranja en Valencia y Alicante por calor extremo de hasta 42 °C y amarillo por la llegada de tormentas fuertes