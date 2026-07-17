Controlado el incendio forestal de Llutxent mientras sigue activo el fuego en la planta de biomasa

El Consorcio Provincial de Bomberos ha confirmado que el incendio forestal declarado este viernes en Llutxent ya está controlado. Sin embargo, el fuego permanece activo en la zona de compostaje de restos orgánicos ubicada en el exterior de la planta de biogás de la localidad, donde al parecer se ha originado.

El incendio se había extendido a un barranco y había obligado a movilizar hasta siete medios aéreos a primera hora de la tarde, en un escenario de riesgo extremo de incendios forestales en el interior de la provincia de Valencia. De la zona ya se han retirado buena parte de los efectivos desplegados.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso pasadas las 14 horas. Hasta el lugar del fuego, en las inmediaciones de la carretera de Pinet, también se han desplazado tres dotaciones y dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, cuatro unidades terrestres y dos unidades helitransportadas de los bomberos forestales de la Generalitat, junto con tres autobombas y dos agentes medioambientales de la Generalitat.

Desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio, la alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà ya indicaba a las 16 horas que -según las últimas informaciones conocidas sobre el terreno- los medios aéreos ya habían conseguido controlar los flancos del barranco, lo que calificaba como "una buena noticia".

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos confirmaron más tarde que la evolución del fuego era "positiva". Las mismas fuentes precisan que el incendio afecta a material ubicado en la zona exterior de la planta de biomasa, y también a zona forestal.

Segundo incendio en una semana

Se da la circunstancia de que hace justo una semana se declaró otro incendio de vegetación también en Llutxent que movilizó igualmente a cinco medios aéreos y que afectó a un barranco.

La planta de biogás de Llutxent gestiona al año unas 120.000 toneladas de residuos. En junio 2024 ya sufrió un incendio en sus instalaciones.