Doce centros educativos de Xàtiva recibirán 143.500 euros para mejorar la climatización de sus aulas

El Partido Popular de Xàtiva ha destacado la inversión de 143.500 euros destinada a mejorar el confort térmico de doce centros educativos públicos de la ciudad, una actuación que permitirá avanzar en la climatización de las aulas y mejorar las condiciones en las que estudian el alumnado y trabajan los profesionales de la educación.

La Generalitat ha incorporado en los presupuestos de 2026 una partida específica para desarrollar un plan de confort térmico y modernización de los centros educativos, orientado a mejorar las condiciones de los edificios frente a las altas y bajas temperaturas.

El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha afirmado que esta inversión «demuestra con hechos el compromiso de la Generalitat con la educación pública y con las necesidades reales de los centros de nuestra ciudad».

«No hablamos de anuncios vacíos ni de pancartas. Hablamos de 143.500 euros, doce centros beneficiados y actuaciones concretas para que nuestros hijos, sus profesores y el conjunto de la comunidad educativa dispongan de aulas más cómodas y adecuadas», ha señalado Sanchis.

Doce centros beneficiados

La inversión se distribuirá entre centros de todas las etapas educativas de Xàtiva:

Escola Infantil María Teresa Coloma: 5.000 euros.

5.000 euros. CEIP Attilio Bruschetti: 5.500 euros.

5.500 euros. CEIP La Bola: 14.500 euros.

14.500 euros. CEIP Martínez Bellver: 5.000 euros.

5.000 euros. CEIP Taquígrafo Martí: 5.000 euros.

5.000 euros. CEP Gozalbes Vera: 6.000 euros.

6.000 euros. CEE Pla de la Mesquita: 5.500 euros.

5.500 euros. IES Doctor Lluís Simarro Lacabra: 25.000 euros.

25.000 euros. IES Josep de Ribera: 17.000 euros.

17.000 euros. CIPFP La Costera: 25.000 euros.

25.000 euros. CPFPA Francesc Bosch i Morata: 5.000 euros.

5.000 euros. EOI Xàtiva: 25.000 euros.

Sanchis ha subrayado que se trata de una inversión transversal que alcanza a la Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria, Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de idiomas.

«Mucha “PANCARTA SOCIALISTA” y poca acción»

El portavoz popular ha lamentado que durante años la climatización de los centros educativos haya sido utilizada como argumento político por el PSOE y sus socios, «sin que esas reivindicaciones se tradujeran en una respuesta económica suficiente».

«Después de ocho años de gobierno del Botànic y de once años de Roger Cerdà al frente del Ayuntamiento, el balance es claro: mucha pancarta, muchas fotografías y muy poca acción para resolver el problema del calor y del frío en las aulas», ha señalado.

Sanchis ha contrapuesto esa forma de gobernar con la actuación de la Generalitat: «Mientras otros se limitaban a reclamar, el Gobierno del PP presupuestará, financiará y permitirá ejecutar mejoras reales. Esa es la diferencia entre hacer propaganda y gestionar».

Una mejora directa para la comunidad educativa

El PP de Xàtiva considera que esta inversión tendrá un impacto directo en el bienestar del alumnado, del profesorado y del resto del personal de los centros, especialmente durante los episodios de temperaturas extremas.

«La calidad de la educación también depende de que los alumnos puedan aprender y los docentes puedan trabajar en unas condiciones adecuadas. No se puede pedir rendimiento dentro de aulas que no están preparadas para soportar determinadas temperaturas», ha explicado Sanchis.

El portavoz popular ha añadido que el PP continuará reivindicando inversiones para mejorar las infraestructuras educativas de Xàtiva y realizará un seguimiento de la ejecución de las actuaciones previstas en cada centro.

«Xàtiva necesita menos excusas y más gestión. Hoy podemos decir que la Generalitat aporta 143.500 euros para doce centros educativos. Son recursos, actuaciones y soluciones. La Generalitat sí invierte en Xàtiva», ha concluido.