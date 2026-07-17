El incendio en una planta de biogás en Llutxent se extiende a suelo forestal y moviliza siete medios aéreos

Un incendio originado en la pila de compostaje de abonos orgánicos de la planta de biogás de Llutxent se ha extendido a un barranco y ha obligado a movilizar hasta siete medios aéreos a primera hora de la tarde de este viernes, en un escenario de riesgo extremo de incendios forestales en el interior de la provincia de Valencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado del aviso recibido a las 15.28 horas. Hasta el lugar del fuego, en las inmediaciones de la carretera de Pinet, también se han desplazado tres dotaciones y dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, cuatro unidades terrestres y dos unidades helitransportadas de los bomberos forestales de la Generalitat, junto con tres autobombas y dos agentes medioambientales de la Generalitat.

Desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio, la alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà ha indicado a este diario "con todas las cautelas" que -según las últimas informaciones conocidas sobre el terreno- los medios aéreos prácticamente habrían conseguido controlar ya los flancos del barranco, lo que sería "una buena noticia".

Segundo incendio en una semana

Se da la circunstancia de que hace justo una semana se declaró otro incendio de vegetación también en Llutxent que movilizó igualmente a cinco medios aéreos y que afectó a un barranco.

La planta de biogás de Llutxent gestiona al año unas 120.000 toneladas de residuos. En junio 2024 ya sufrió un incendio en sus instalaciones.

[Información en actualización]