Lidl regresa a Ontinyent con una inversión de 5,1 millones y emplea a 21 personas

Lidl ha consumado su regreso a Ontinyent un cuarto de siglo después del incendió que calcinó el antiguo hipermercado que tenía la firma en la localidad. En el marco de su plan de expansión, la compañía ha invertido 5,1 millones de euros en la construcción y equipamiento de un establecimiento en la Avenida del Textil, 21 que dará empleo a una plantilla total de 21 personas.

El nuevo complejo está ubicado a escasa distancia del viejo emplazamiento, en una parcela del polígono del Pla vincualda en el pasado a la histórica empresa textil Manterol.

La nueva tienda dispone de una superficie de ventas de 1.531 m², abrirá de lunes a sábado y cuenta con un parking de 130 plazas. El establecimiento incorpora 535 m² de paneles fotovoltaicos. Según indican fuentes de Lidl, el establecimiento ha sido diseñado"para ofrecer una experiencia de compra ágil y cómoda". En sus lineales, Lidl pone a disposición de los clientes su surtido habitual, con una amplia variedad de productos frescos, como fruta, verdura, carne, pescado y bollería recién horneada, además de artículos de nevera, productos secos envasados, bebidas, cosmética, higiene personal y limpieza.

La oferta se completa con semanas temáticas de alimentación internacional, productos exclusivos de bazar y una selección de referencias regionales, entre las que destacan el preparado de arroz al horno de la marca Embuena, los productos cárnicos del proveedor Florida y las empanadillas de pisto, reflejo de la riqueza gastronómica de la Comunitat Valenciana. Además, con motivo de la inauguración, la compañía ha ofrecido a los asistentes una degustación de helados.

Sostenibilidad y eficiencia energética

Los clientes se encontrarán con un establecimiento de última generación, más espacioso, más luminoso y sostenible dentro del compromiso con la eficiencia energética de todos sus centros de trabajo. Entre las medidas orientadas a mejorar su eficiencia energética, destacan los 535 m² de paneles solares instalados, así como un modelo constructivo y un equipamiento de alta calidad que contribuyen a reducir el consumo de recursos. Además, el establecimiento dispone de 118 plazas de aparcamiento, lo que facilita el acceso y mejora la comodidad de los clientes de Ontinyent y de los municipios del entorno.

Encuentro institucional con motivo de la apertura

La inauguración este viernes ha contado con la presencia del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramage; de otros representantes municipales; y del director regional de Lidl en la Comunitat Valenciana, Grischa Voss, quienes han recorrido las instalaciones del nuevo establecimiento.

Durante la visita, el primer edil destacó que “la llegada de Lidl supone una nueva inversión estratégica para Ontinyent, que contribuye a generar empleo, ampliar la oferta comercial de la ciudad y consolidar nuestro atractivo como polo económico y de servicios para todo el municipio”.

Por su parte, Grischa Voss destacó: “estamos muy satisfechos de abrir por primera vez en Ontinyent, un municipio con gran dinamismo económico y comercial. Creemos que esta nueva tienda refleja nuestro compromiso con el crecimiento sostenible y la proximidad con nuestros clientes, ofreciendo unas instalaciones modernas, amplias y eficientes”.

Compromiso con el empleo de calidad

En su apuesta por seguir mejorando las condiciones laborales de su plantilla, Lidl ha alcanzado un preacuerdo para su IV Convenio Colectivo (2026-2030). Este nuevo marco contempla una inversión de más de 280 millones de euros —el doble que en el convenio anterior— destinada a impulsar mejoras económicas, sociales y de conciliación, garantizando subidas salariales acumuladas y consolidadas de al menos el 15 % durante su vigencia.

Presencia de Lidl en la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana

Con esta apertura, Lidl continúa reforzando su presencia en la Comunitat Valenciana, donde cuenta actualmente con 84 tiendas, 30 de ellas inauguradas en los últimos cinco años, y da empleo a más de 1.700 personas. Según el último informe de PwC, la actividad de la compañía en la región sustenta más de 20.520 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, lo que representa el 0,87 % del empleo autonómico.

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La provincia de Valencia destaca como uno de los principales territorios en los que la compañía genera impacto, con 10.530 puestos de trabajo vinculados a su actividad y ocho nuevas tiendas inauguradas en el último lustro.