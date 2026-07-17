El mapa del IBI en la Costera, la Canal y la Vall: una brecha de 300 euros por habitante separa al municipio que más recauda del que menos

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es la principal fuente de ingresos tributarios que sostiene a los ayuntamientos. Pero la recaudación reportada por este gravamen a las arcas municipales varía considerablemente entre una localidad y otra, en función de un amplio abanico de factores, que van mucho más allá de los tipos impositivos que deciden aplicar los consistorios sobre el valor catastral de los inmuebles.

En la franja geográfica de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida, la brecha del conocido como impuesto de la contribución alcanza nada menos que los 302 euros por habitante. Esta es la diferencia entre los ingresos que de media percibió en 2025 el Ayuntamiento de Millares una vez aplicadas las correspondientes bonificaciones (110,7 euros) y la cuantía que entró en el Ayuntamiento de Bufali en el mismo año (413 euros per cápita), según los últimos datos oficiales contabilizados por el Catastro.

El indicador per cápita sirve para medir la presión fiscal, pero esto no quiere decir que cada vecino de Bufali con una casa haya pagado dicho importe por el IBI: en la estadística entran en juego variables como la cantidad o el volumen de las empresas que tiene cada población. Y la localidad de la Vall d'Albaida, que en términos absolutos ingresó 64.000 euros con el tributo, cuenta con un polígono industrial pese a tener solo 162 habitantes empadronados. Quizás por eso también el pequeño pueblo de Salem (400 residentes) aparece como el segundo municipio de las tres comarcas que más recaudación por habitante obtuvo con el impuesto el año pasado, con 403,8 € por habitante y un total de 164.346 euros "facturados". Montaverner, que también dispone de un sólido músculo industrial, recaudó 360,82 euros por habitante: 585.977 € con sus 1.276 recibos girados.

En el reverso de la moneda, cada recibo emitido apenas reportó al consistorio de Millares un promedio de 47,4 euros. Vallés (137 euros por habitante), Benissuera (145,93) y Llocnou d'En Fenollet (151,88 euros) y Rotglà (154,82) completan el podio de los cinco municipios que menos recaudaron por habitante con el IBI en 2025. Llocnou es, además, la séptima población de la Comunitat Valenciana con la presión fiscal por habitante más baja si se tienen en cuenta en el cómputo todos los tributos y tasas municipales: cada vecino salió a pagar 228,4 euros en 2024, según el último balance de las ejecuciones presupuestarias ofrecido por el Ministerio de Hacienda. Vivir en la Llosa de Ranes también es barato a nivel de carga fiscal: si se reparte la recaudación total por cada residente, éstos salieron a pagar a las arcas municipales 252,71 euros en ese mismo ejercicio.

Suben los ingresos

De media, los 61 ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall percibieron en 2025 unos ingresos de 291 euros por cada recibo emitido vía impuesto de la contribución (241 € por habitante), el equivalente al 22% de los ingresos totales previstos en los presupuestos municipales. Son 20 euros menos de lo que recaudaron hace un lustro, a pesar del incremento del coste de la vida. En términos absolutos, sin embargo, la cuota íntegra percibida se incrementó ligeramente: de los 42,1 millones de euros de 2024 a los 43,7 millones de euros en 2025.

En este periodo desde 2020, los ingresos del IBI por recibo han subido en 35 municipios y han bajado en 26. La localidad en la que más ha caído la recaudación es Benicolet (-73 euros por recibo), seguida de la Granja de la Costera (-40 euros), Llutxent (-11 euros), Anna y l'Alcúdia de Crespins (-7 €). En cambio, Torrella encabeza la subida (+49 euros), junto con Terrateig (+48 euros), Estubeny (+45 euros), Xàtiva (+41 euros), Beniatjar (+32 euros), Montaverner (+33 euros), l'Olleria (+31 euros) o Aielo de Malferit (+18 euros).

En Castelló de Rugat (con 430 euros de recaudación media por habitante), el IBI representa el 36% de los ingresos totales del consistorio, por el 31% en Benigànim o Beniatjar, mientras que en Millares apenas supone el 0,05%.

De media en la Comunitat Valenciana, las corporaciones locales ingresaron con el impuesto 291 euros por recibo el año pasado. Por encima de este umbral están casi la mitad de los municipios de las tres comarcas: junto con las localidades citadas anteriormente aparecen Novetlè (399 euros por recibo), Torrella (397), Alfarrasí (381 €), Guadasséquies (367 €), Xàtiva (351,33 €), Bèlgida (345 €), Rugat (344 €), Llutxent (334 €), Albaida (330 €), Atzeneta d'Albaida (326,5 €), Moixent (326,5 €), El Palomar (323,74 €), l'Alcúdia de Crespins (320,57 €), Ràfol de Salem (317 €), Bocairent (315 €), l'olleria (310 €), Fontanars (309 €), El Genovés (307 €), la Pobla del Duc (298 €), Benigànim (296 €), Montitxelvo (294 €), Aielo de Rugat (293 €) y Montesa (292 €).

Xàtiva es la que más recauda

En términos absolutos, Xàtiva fue la localidad del territorio que más recaudó por el IBI, con 9,72 millones de euros de cuota íntegra (313 € por habitante) a través de sus 27.685 recibos emitidos. Ontinyent ingresó vía contribución 7,4 millones a partir de sus 30.663 euros y se situó por debajo de la media autonómica en recaudación por recibo (241,54 € y solo 200 € por habitante). Canals ingresó 2,7 millones (276,65 € por habitante), por los 2,16 millones de l'Olleria (245,3 €) y los 1,8 millones de Albaida.

Entre las localidades con menos ingresos por IBI de media por habitante figuran Bolbaite (156,13 €), la Granja (159 €), la Llosa de Ranes (161 €), Bicorp (162,55 €), Llanera de Ranes (170 €), Quatretonda (171 €), Cerdà (178 €), Benicolet (183,77 €), Carrícola (186 €), Enguera (186 €), Bellús (191 €), Estubeny (202,53 €), la Pobla del Duc (204,42 €), Vallada (210 €), Pinet (210 €), Navarrés (227 €), Otos (229 €), Chella (248 €). En Anna se ingresaron 280 € per cápita.