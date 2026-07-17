En marcha el nuevo aparcamiento público de la calle Sant Vicent en Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha completado las obras de adecuación del nuevo aparcamiento público situado en la calle Sant Vicent, en la parte trasera de la Seu, que ya se encuentra plenamente operativo y al servicio de la ciudadanía. Esta actuación permite ampliar la oferta de estacionamiento en el casco histórico con un total de 15 nuevas plazas, que inicialmente serán de uso libre, aunque está previsto que próximamente pasen a formar parte de la zona verde para residentes, contribuyendo así a mejorar la movilidad y la accesibilidad en esta zona de la ciudad.

El aparcamiento se ha habilitado en un solar adquirido previamente por el Ayuntamiento donde en el siglo XVII estuvo la residencia de Domingo Ruiz, Mestre de Capella de la Colegiata Basílica de Santa María. La Federación Provincial de panaderos, pasteleros y confiteros de València compró el inmueble en 2004 con la idea de construir una subsede del gremio para Xàtiva y la comarca, más tarde desechada con el estallido de la crisis económica, que acabó dejando el terreno en manos de un banco con la edificación derruida.

El nuevo parking forma parte de la estrategia municipal impulsada durante esta legislatura para reforzar los servicios del centro histórico, favoreciendo tanto a los vecinos y vecinas como a las personas que se desplazan hasta este barrio.

Además de la creación de las nuevas plazas de aparcamiento, el proyecto incorpora iluminación para mejorar la seguridad y diversas actuaciones de integración urbana, como la intervención artística en algunas ventanas de la entrada al recinto y la instalación de nidos para golondrinas, con el objetivo de favorecer la conservación de estas aves.

Más plazas en el casco antiguo

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva recuerdan que, además de este nuevo aparcamiento de la calle Sant Vicent, también se ha creado el parking de la calle Ànimes, con 17 plazas; se ha ampliado la capacidad de la zona de la Font dels 25 Dolls, que ha pasado de 9 a 13 plazas; también ha incrementado las plazas de la plaza del Raval, de 18 a 23; y se ha reorganizado el estacionamiento en la calle Cosmògraf Ramírez, una actuación que ha permitido crear 10 nuevas plazas de aparcamiento.

La concejala de Movilidad, Susanna Gomar, ha señalado que «continuamos mejorando el estacionamiento en el casco histórico de la ciudad y estamos muy satisfechos de haber desbloqueado un proyecto que estaba previsto desde 2017, demostrando que con voluntad y trabajo las cosas pueden hacerse realidad». Además, ha añadido que «queremos facilitar el estacionamiento tanto a los residentes como a las personas que visitan el centro histórico y, al mismo tiempo, permitir una mejor ordenación del tráfico en una zona especialmente sensible desde el punto de vista patrimonial y urbano».