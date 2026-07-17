Un nuevo reglamento ordenará el uso de las instalaciones escolares públicas de Ontinyent fuera del horario lectivo

El Ayuntamiento de Ontinyent va a avanzar en la regulación del uso de los espacios municipales con la aprobación inicial del primer Reglamento de utilización de las instalaciones de los centros escolares públicos en horario extraescolar. El texto, aprobado inicialmente por el pleno de la corporación celebrado el pasado 25 de junio, ha sido publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), iniciando así un nuevo periodo de información pública antes de su aprobación definitiva.

El regidor de Educación, Ferran Gandia, destacaba que "cualquier instalación de titularidad municipal tiene que contar con una regulación clara de su uso, y esta era una carencia que existía en los centros educativos". En este sentido, remarcaba que "la voluntad del ayuntamiento de ceder estos espacios a las asociaciones, entidades y clubes deportivos se mantiene intacta, pero ahora se hará dentro de un marco normativo que ofrece garantías para todas las partes".

Hasta ahora, el ayuntamiento gestionaba la cesión de estos espacios mediante criterios de funcionamiento consolidados, pero no disponía de un reglamento específico que regulara de manera detallada los derechos, obligaciones y procedimientos aplicables a su utilización fuera del horario lectivo. Con esta nueva normativa se dota el municipio de un marco jurídico estable que permitirá ordenar un uso muy demandado de las instalaciones educativas, garantizando al mismo tiempo su conservación y una mejor coordinación entre todos los agentes implicados.

El reglamento será de aplicación en los centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial La Vall Blanca y en el Centro de Formación de Personas Adultas, y establece las condiciones para que asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro puedan desarrollar actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o asociativas fuera del horario escolar. Entre otros aspectos, la normativa determina que tendrán prioridad las actividades incluidas en la Programación General Anual (PGA) de los centros y las organizadas por las asociaciones de familias del alumnado. Igualmente, establece la prioridad de las actividades municipales respecto del resto de solicitudes, fija los plazos para presentar las peticiones de uso y atribuye al Consejo Escolar Municipal la coordinación de la programación anual de utilización de los espacios.

Ferran Gandia incidía también que "el objetivo no es restringir el uso de las instalaciones, sino ordenarlo para que contribuya a preservar unos espacios que son de toda la ciudadanía y que tienen una elevada demanda". El regidor añadía que "regular los procedimientos y las responsabilidades nos ayudará a mejorar la coordinación, favorecer el mantenimiento de los centros y garantizar un uso óptimo de los recursos públicos".

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El responsable municipal de Educación recordaba igualmente que el reglamento "ha sido elaborado con las aportaciones de los diferentes departamentos municipales implicados y no recibió ninguna alegación durante el primer periodo de exposición pública, hecho que evidencia el consenso logrado durante su redacción". Una vez finalizo el actual plazo de información pública derivado de la publicación al BOP, el reglamento tendrá que aprobarse definitivamente por el pleno, para entrar en vigor previsiblemente a principios del próximo otoño.