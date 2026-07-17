Ontinyent vaciará y cerrará las fuentes para evitar nuevos incidentes si España gana el Mundial

El Ayuntamiento de Ontinyent va a vaciar de aguar y a perimetrar las principales fuentes de la localidad con motivo de la final del Mundial del domingo que enfrentará a España con Argentina.

El objetivo de esta medida es evitar cualquier tipo de incidente, después de que la multitudinaria celebración por el triunfo de La Roja el pasado martes acabara con los aficionados cercando diversos surtidores urbanos para marcarse un "Cibeles". Hubo quien llegó a arrojarse a la recién entrenada fuente de la Plaça de la Concepció, en la que se ha instalado una réplica de la emblemática figura del Peixcauret tras la millonaria reforma del enclave. Una mujer que aparecía en un video fue identificada, al igual que lo fueron otros menores que protagonizaron unas imágenes virales bañándose en dicha fuente al poco de inaugurarse.

Además, de cara al domingo también se ha previsto en la capital de la Vall d'Albaida un dispositivo de vigilancia policial especial para garantizar la seguridad.

Gran fiesta en la Plaça Major

Cerca de un millar de personas se concentraron el martes por la noche en el parque Ausiàs March de Ontinyent para vibrar con el España-Francia a través de la pantalla gigante instalada por el ayuntamiento. Una cifra que previsiblemente se verá incrementada en la final ante Argentina, que los ontinyentins podrán seguir de forma comunitaria desde la Plaça Major de la localidad. El consistorio prepara una gran fiesta que incluye DJ y ambientación musical antes y después del encuentro.

También va a reforzarse el dispositivo con la colocación de un mayor número de sillas y todos los servicios necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, según explicaron el miércoles desde la concejalía de Juventud.