Los 7 parajes de la Canal y la Vall más cotizados para el baño en un julio tórrido: aforos, reservas, restricciones y precios

Las elevadas temperaturas y las olas de calor que se han sucedido en esta primera quincena de julio han llevado a la la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a vaticinar que este mes será el "más cálido de la serie histórica" en España. En este escenario especialmente tórrido, las zonas de baño en ambientes naturales son destinos especialmente cotizados en estas fechas y diversos enclaves de la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida se llenan hasta los topes de visitantes en busca de un refrescante chapuzón. Eso sí, la masificación es un problema (y su control y regulación muy complicado) que ha conducido a los ayuntamientos a ser estrictos con los aforos, reforzar las indicaciones para evitar conductas incívicas y, en algunos casos, a incrementar los precios de acceso.

Desde este viernes 17 de julio y durante todo el fin de semana, el Pou Clar de Ontinyent registra un lleno absoluto, con el aforo de 450 personas completo, tras colgar el "no hay billetes" durante tres días consecutivos. Para acceder a este paraje de forma gratuita hay que formalizar una reserva previa vía online. Pero es necesario hacerlo con antelación, dada la alta demanda existente. Muchos vecinos de Ontinyent se quejan porque acudir a esta emblemática zona se ha vuelto prácticamente inviable. Por cada reserva solo se pueden apuntar cinco personas.

El Pou Clar de Ontinyent, un oasis contra el calor / Agustí Perales Iborra

Al Pou Clar no se puede acceder con vehículo motorizado: hay que hacerlo a pie (el aparcamiento más próximo se encuentra en la piscina cubierta de Ontinyent o en el campus universitario), en bicicleta o en autobús, a través de una línea gratuita que parte desde el polideportivo durante los fines de semana.

El Pou Clar forma parte del Paraje Natural Municipal de la Sierra de l'Ombria-Pou Clar y es la principal aportación de agua al Rio Clariano. Barranco arriba el curso de agua es intermitente. Se compone de una serie de pozas o charcos excavados a la peña por la acción erosiva del agua a los que la gente ha puesto nombre.

En todo el paraje está prohibido:

Acceder con vehículos motorizados.

Acceder con animales de compañía desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

Hacer picnic en todo el paraje desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

Acceder con mesas, sillas, neveras o elementos de mobiliario.

Hacer fuego o encender barbacoas.

Fumar.

Utilizar elementos de reproducción sonora que alteren la tranquilidad del paraje.

Acceder con botellas de vidrio o bebidas alcohólicas.

Resto de usos y actividades prohibidas por la ordenanza: abandonar residuos; verter líquidos, jabón o detergente; acampar o hacer vivac; escupir, orinar o defecar fuera de los sanitarios habilitados; pescar desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre; molestar la fauna del paraje o cortar, arrancar o causar desperfectos a los arbustos o árboles.

Lago Playamonte (Navarrés)

Esta playa de interior fue la primera en ser distinguida con la bandera azul por la excelente calidad de sus servicios se encuentra rodeada de pinares y ofrece todos los servicios para el turismo familiar: zona de baño y picnic, casas rurales, cafetería, restaurante y parque infantil.

Por el acceso al lago se cobra una entrada general de 5 euros a partir de los 5 años de edad, reducida a 3 euros para mayores de 65 años, pensionistas, personas con diversidad funcional y usuarios de Carnet Jove. El tique puede adquirirse online. El aforo máximo del paraje está fijado en 800 personas cada día. De forma anticipada online pueden venderse hasta 700, mientras que 100 se reservan siempre para la venta directa en taquilla.

El paraje de baño de Playamonte, en Navarrés. / Perales Iborra

NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

• El acceso está en la rotonda de acceso al pueblo, desde la CV-580.

• Zona con socorrista del 1 julio al 31 agosto.

• Prohibido entrar vidrio.

• Prohibido encender fuego o tirar colillas.

• Mantenga sus mascotas atadas en todo momento. Las mascotas están permitidas en paseo y merendero, prohibido su acceso a zona de arena y baño.

• Prohibido acampar y pescar.

• Respeten y mantengan limpio el paraje haciendo uso de papeleras.

CÓMO LLEGAR

El acceso al Lago de Playamonte está indicado en la rotonda de acceso al pueblo, desde la CV-580 debidamente señalizado durante los tres quilómetros de distancia desde Navarrés. Zonas de parking habilitadas.

Lago Albufera de Anna

El paraje de la Albufera de Anna, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Es uno de los parajes más conocidos, visitados y emblemáticos de la Canal de Navarrés. Cuenta con una piscina exterior que se abarrota de gente por estas fechas. Con un aforo estipulado en unas 2.500 personas, para entrar en el lago de la Albufera de Anna hay que pagar una entrada individual de 3 euros para los mayores de 12 años y de 1,5 € para los menores de 5 a 12 años.

NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Prohibido encender fuego o tirar colillas.

• Área de pernocta: NO disponible (autocaravanas y campers).

• Prohibido el baño en el lago y en el Estanque de la Cascada. Bajo responsabilidad individual.

• Zona no apta para perros sueltos ni para el baño de mascotas.

• Prohibido pescar los fines de semana y festivos y todos los días de junio a septiembre.

• Prohibida la acampada libre.

• No se permite el uso de embarcaciones particulares ni teledirigidas.

• Limpieza y desinfección de WC, zonas de juegos y mobiliario urbano. Respete las instalaciones.

• Respeten y mantengan limpio el paraje haciendo uso de papeleras.

Río de Bolbaite

Visitantes en la zona de baño del río Sellent en Bolbaite, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

La zona recreativa del Río de Bolbaite, con un aforo máximo de 450 personas por día, registra una gran afluencia de visitantes en época estival. Destacan elementos como el emblemático puente de madera, el Gorgo Cadena y las cascadas de agua. El paraje cuenta con merenderos, aseos y demás servicios para el ocio.

El año pasado, el Ayuntamiento Bolbaite aumentó a 5 euros la entrada general al río para los bañistas para adecuar la carga impositiva al coste del servicio y controlar la masificación. Los mayores de 65 años y los menores de 6 a 12 años pagan 3 euros por el acceso. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada o en taquilla.

NORMAS Y MEDIDAS SEGURIDAD:

• El acceso al lago del río de Bolbaite está en la segunda rotonda de acceso al pueblo, desde la CV-580. O desde el centro urbano a pie.

• Zona sin socorrista.

• La compra de la entrada es para todo el día pudiendo salir y volver a entrar mostrando el justificante de la entrada.

• Prohibido encender fuego o tirar colillas.

• Zona no apta para perros sueltos ni para el baño de mascotas.

• Prohibido acampar y pescar.

CÓMO LLEGAR:

El acceso a la zona recreativa del río de Bolbaite está en la segunda rotonda de acceso al pueblo, desde la CV-580. Hay un grafiti que indica la entrada desde esta zona. Puedes aparcar en los alrededores y bajar por unas escaleras desde el mirador (taquilla) caminando unos 100 metros.

Gorgo de la Escalera (Anna)

Un bañista se lanza desde una roca en el Gorgo de la Escalera de Anna. / Perales Iborra

El Gorgo de la Escalera es un paraje declarado Playa continental, formando un gran cañón esculpido por las aguas del río, se accede a través de 136 escalones. Este fin de semana del 17 de julio, se encuentra cerrado temporalmente por la detección de partículas contaminantes en los últimos análisis practicados del agua.

El enclave cuenta con un aforo de 300 personas. La entrada individual diaria por el acces a partir de 4 años es de 2 euros.

NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

• Zona sin socorrista.

• Prohibido encender fuego o tirar colillas.

• Zona no apta para perros sueltos ni para el baño de mascotas.

• Prohibido acampar y pescar.

• Respeten y mantengan limpio el paraje haciendo uso de las papeleras.

• Para la práctica de la actividad de barranquismo acuático, recomendamos la contratación de empresas de Turismo Activo, para su seguridad.

Fuente de Marzo (Anna)

Bañistas en el paraje natural de la Fuente de Marzo de Anna, en julio de 2024. / Perales Iborra

La Fuente de Marzo es un pequeño lago natural encajado entre rocas calizas donde la tranquilidad y la naturaleza se dan la mano. Los bañistas deben pagar por el estacionamiento en el parking del enclave. La tarifa es de 5 euros. El aforo es de 150 personas, en un horario de 9 a 21 horas.

NORMAS Y MEDIDAS SEGURIDAD

• Se controlará diariamente la adquisición del ticket por vehículo.

• La adquisición del ticket cubre el aparcamiento durante todo el día.

• Prohibida la pernocta. No podrá permanecer ningún vehículo en el recinto pasada la hora de cierre del mismo.

• Sanciones: El incumplimiento de las normas, como exceder el tiempo límite o no pagar, puede resultar en sanciones o multas.

Parking Río Fraile (Bicorp)

Bañistas en el río Fraile en una imagen de archivo. / Perales Iborra

El Río Fraile y sus parajes circundantes son considerados como uno de los más atractivos y concurridos del Macizo del Caroig. Se trata de una zona de gran valor medioambiental, en la que el agua es sin duda la protagonista.

El ayuntamiento adelantó el inicio de la temporada de baño por la pronta llegada del calor y este año ha incrementado recientemente los precios por aparcar en el parking habilitado del paraje ante la elevada masificación de los últimos años. El precio es de 10 euros por turismo, 5 € por motocicleta o ciclomotor, 15 euros por furgoneta y 60 euros por autobús.

NOTAS:

El parking esta prohibido pernoctar, se trata de un espacio gestionado por el Ayuntamiento y es exclusivamente para pasar el día.

Acceso desde Bicorp (desde Ayora camino no transitable).