El "boom" de las viviendas turísticas se desinfla en el interior: Xàtiva pierde 30 en un año y la oferta cae un 20% en la Costera, la Canal y la Vall

Después de varios años de crecimiento sostenido a partir de la pandemia, la oferta de viviendas turísticas ha registrado un considerable desplome en la Comunitat Valenciana que no solo se circunscribe a las capitales de provincia, sino que también se ha extendido a los municipios del interior.

La pronunciada bajada del censo de propiedades residenciales que se ofrecen como alojamientos es el resultado de las últimas regulaciones y medidas adoptadas desde la administración tanto a nivel autonómico como estatal, que han endurecido notablemente las normas y los requisitos de inscripción para combatir el intrusismo, la saturación y frenar el precio del alquiler. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, además, ha forzado a las plataformas 'on line' a retirar los anuncios de miles de pisos turísticos irregulares y la Generalitat también ha hecho lo propio con el registro oficial.

Según la última actualización de la estadística experimental que ofrece el Instituto Nacional de Estadística -a partir de la extracción de datos de las plataformas más utilizadas-, a fecha del mes de mayo se estima que operaban unas 365 viviendas turísticas con 2.121 plazas de alojamiento disponibles en el conjunto de los 61 municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. Son un 19,6 % menos de las que se contabilizaban hace solo un año, en mayo de 2025. En este periodo de tiempo se han borrado del mapa 89 inmuebles.

Xàtiva concentra el mayor número de bajas, puesto que ha pasado de tener el mercado 81 apartamentos turísticos con 345 camas en 2025 a contar con 51 propiedades con 286 plazas en 2026, el equivalente a un descenso anual del 37%. La bajada respecto al año 2020, cuando comenzó el despegue de esta modalidad de alojamiento, es del 19%. En el registro oficial de viviendas de uso turístico que maneja la Generalitat, que se actualiza diariamente, se contabilizan 6 inmuebles más que en el INE (un total de 57) en Xàtiva. A la bajada de la oferta en esta ciudad se suma la falta de actividad de dos edificios de titularidad municipal destinados a albergar a turistas, como son el hotel Murta y el albergue del Cigroner, ambos pendientes de licitarse.

La oferta de viviendas turísticas solo se ha incrementado en el último año en 6 de los 61 municipios de las tres comarcas. Uno de ellos es Ontinyent, aunque con un crecimiento nimio: en 2025 había 56 inmuebles de este tipo en la capital de la Vall d'Albaida y en 2026 hay 57, uno más. Las plazas ofrecidas se mantienen en 257. Ontinyent, que solía estar muy por debajo de Xàtiva en cuanto al parque de viviendas turísticas, se ha igualado con la capital de la Costera. Eso sí, en el listado oficial de la Generalitat hay a día de hoy 49 viviendas turísticas, 7 menos que en el INE.

La situación ha dado un giro de 180 grados en un año. En 2025, este diario informaba de que dos de cada cinco viviendas turísticas identificadas en la estadística experimental en Xàtiva y Ontinyent no estaban registradas oficialmente en el inventario autonómico, por lo que podían tratarse de pisos "clandestinos". Ahora parece que la depuración de propiedades que no cumplían los requisitos ha dado resultado.

Anna, Chella y Enguera, en el "top"

Las otras cinco localidades en las que se ha incrementado la cifra de viviendas turísticas respecto a 2025 son Bocairent (de 41 a 46), Bolbaite (de 9 a 10), Castelló de Rugat (de 2 a 3), Moixent (de 12 a 13) y Vallada (de 3 a 5).

En el ranking de las poblaciones que más inmuebles de este tipo siguen teniendo -seguidas de Ontinyent, Xàtiva y Bocairent- figuran Anna, con 23 viviendas turísticas (tres menos que hace un año); Chella y Enguera, con 21 propiedades cada una (cinco menos que en 2025 en ambos casos); Moixent y Quesa, con 13 apartamentos turísticos; Fontanars dels Alforins, con 9 inmuebles (los mismos que hace un año) y Llutxent, con 6 (dos menos).

Según el INE, 13 municipios de las tres comarcas no ofertan actualmente ninguna vivienda turística: la Granja de la Costera, Guadasséquies, Llocnou d'en Fenollet, la Llosa de Ranes, Millares, Montaverner, el Palomar, Pinet, Quatretonda, Rugat, Sempere , Torrella y Vallés.