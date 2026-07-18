Una persona fallecida y tres heridas al salirse de la vía un coche en Montesa

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas de diversa consideración al salirse de la vía el coche en el que circulaban por la carretera A-35, entre los los términos de Montesa y Vallada, en sentido Albacete. Según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico, el accidente se ha producido sobre las 17:30 horas de este sábado en el kilómetro 35 de la citada vía, en sentido a València, cuando por circunstancias que no han precisado el vehículo se ha salido de la carretera.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que hasta el lugar se ha movilizado un TNA, un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a tres personas, una mujer de 24 años por contusiones, otra mujer de 58 por politraumatismo y un hombre de 56 por fractura de tibia y peroné.

El equipo sanitario en la zona. / Consorci Provincial de Bombers

Las tres personas heridas han sido trasladadas al Hospital de Xàtiva, según las fuentes, que han indicado que en el accidente ha fallecido otra persona de la que no se dispone de la edad.

Los bomberos tuvieron que excarcelar previamente a dos de los ocupantes, mientras que un tercero salió despedido del vehículo y se precipitó a una carretera secundaria a un nivel inferior, resultando fallecido.

La siniestralidad está siendo especialmente elevada en la A-35 en lo últimos meses. En junio murieron dos personas en sendos accidentes en cuestión de una semana: un hombre de 69 años y otro de 78 que viajaban en coche. La A-35, con un notable tráfico de vehículos pesados, es una vía que -desgraciadamente- registra un notable número de accidente año tras año. Desde 2019, la carretera acumula una decena de víctimas mortales. Los datos no engañan.