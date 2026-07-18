No van a renovar la piscina Murta

Otro verano más se ha abierto la piscina municipal Murta, prácticamente en las mismas condiciones que la temporada anterior, añadido el desgaste del paso del tiempo y sin inversiones importantes. Y no hay la voluntad de realizarlas ni desde la concejalía de servicios públicos, edificios públicos y otras infraestructuras del ayuntamiento de Xàtiva, cuyo actual titular ha incumplido durante ocho años la promesa realizada en la propia piscina a los usuarios de acometer una importante renovación y ampliación, ni desde la concejalía de deportes, con su responsable declarando que cada año trabajan para que la piscina llegue al verano en las mejores condiciones para el confort de las personas usuarias, que las actuaciones realizadas no solo responden a las necesidades habituales de mantenimiento, sino que también incorporan mejoras, y que siguen invirtiendo en su conservación y modernización para el disfrute de unas instalaciones de calidad. No es así y tan sólo hay que ir y utilizar la piscina Murta, algo que no suelen hacer los responsables municipales, y que sí es práctica habitual en otros municipios de España y Europa. Xàtiva ya ha superado en el inicio de verano los 42 grados de temperatura máxima. Con esta situación la ciudad, que ha llegado a los 32.000 habitantes, solo cuenta con dos piscinas públicas en su núcleo de población (La Murta y Les Pereres). Y tan sólo una de ellas en el núcleo urbano -con acceso a pie- y un aforo de 225 personas en toda la instalación, mucho menor en el vaso de agua -teniendo en cuenta, además, que por la actividad de toboganes se restringe un tercio su capacidad. Cursillos, actividades y escoletas restringen cerca del 50% de la capacidad de sus vasos de agua durante varias horas al día- y la única piscina urbana, la Murta, sigue permaneciendo cerrada cerca de 15 días en pleno mes de agosto. En resumen, las piscinas de la ciudad de Xàtiva, en otra temporada de calor extremo, apenas tienen una capacidad restringida para menos del 2% de su población y con la información en la página web municipal correspondiente al año 2022.

La piscina municipal de la Murta, en Xàtiva, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

Mientras, año tras año, municipios cercanos de menor población están renovando sus piscinas municipales con una inversión importante. Dentro del programa inversor del Pla Obert de la Diputación Provincial de Valencia, en materia de instalaciones deportivas, que contempla la reforma de piscinas, entre las 259 actuaciones aprobadas, presentadas por los municipios, destaca la de la piscina municipal de Cárcer, con una inversión de 131.000 euros y que comenzará en el mes de septiembre.

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En Xàtiva, a poco menos de un año de terminar la legislatura municipal, y de acuerdo con el actual presupuesto municipal aprobado, todo apunta a que no se va a renovar, ni ampliar la piscina municipal de la Murta. Habrá que esperar a ver si los programas electorales de los distintos partidos que se presenten a las elecciones municipales en mayo de 2027 contemplan esta demandada y necesaria actuación para la ciudad y, lo más importante, si el equipo de gobierno municipal que salga de esos comicios está dispuesto a cumplirlo y la realiza efectivamente. Mientras, la piscina Murta, en un verano especialmente caluroso, seguirá con unas instalaciones insuficientes y unos servicios que se van precarizando cada año, forzando al límite a los y las socorristas que se ven ejerciendo, además de su importante función prioritaria, y en horas de apertura extraordinaria en olas de calor, otras tareas de orden público y adecuación de elementos de la instalación. Y en la prensa local y autonómica, siguen apareciendo los crecientes triunfos del Club de Natación de Xàtiva, que justifican también la necesidad de instalaciones dignas y adecuadas, que no tienen, para entrenar en la ciudad.