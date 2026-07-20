Más de 2.000 participantes en las 24 horas deportivas de Ontinyent

La 45.ª edición de las 24 horas deportivas de Ontinyent ha vuelto a demostrar por qué esta cita es considerada una auténtica fiesta del deporte. Con más de 2.000 deportistas y entre 4.000 y 5.000 personas de afluencia en el polideportivo municipal, el acontecimiento ha sido un año más una referencia deportiva en las comarcas centrales valencianas.

Las 24 horas han incluido un amplio abanico de modalidades, con pruebas de futbito en diferentes categorías, baloncesto, baloncesto 3x3, frontenis, tenis, pádel, y voleibol. A lo largo de las 24 horas hubo también exhibiciones de artes marciales, de bailes urbanos, aeróbic y gimnasia rítmica, tiro con arco. Igualmente, tenía lugar una crono de BMX en el pumptrack de Benarrai, única prueba que se llevaba a cabo fuera del polideportivo; y también tuvieron lugar dos partidas profesionales de raspall con destacadas figuras de esta modalidad de pilota valenciana.

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El regidor de Deportes de Ontinyent en las 24 horas deportivas. / Ajuntament Ontinyent

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, valoraba positivamente el desarrollo de una jornada “donde hemos tenido que hacer frente a las temperaturas habituales de esta época del año, pero donde todo se ha resuelto de manera satisfactoria y con normalidad. Las 24 horas deportivas son un acontecimiento que por sus características es difícil de coordinar, pero la gente ha respondido muy bien y podemos decir que un año más todo ha transcurrido con normalidad y con el ambiente excepcional de esta cita”. Ferran Gandia tenía palabras de agradecimiento “a todos y todas: clubes, asociaciones, participantes, público, personal del Departamento de Deportes, Policía Local, Protección Civil, limpieza, y el resto de departamentos municipales. Entre todos y todas hemos hecho que una nueva edición haya sido un éxito”, concluía.