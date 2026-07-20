Aielo de Malfierit restituye la placa de Nino Bravo a la entrada del pueblo

La imagen de Nino Bravo vuelve a dar la bienvenida a vecinos y visitantes a Aielo de Malferit. El ayuntamiento ha restituido la placa con la imagen del artista nacido en el pueblo -y nombrado Hijo Predilecto- que presidía la rotonda de entrada a la población tras recibir la autorización de la familia del reconocido cantante. Así lo ha confirmado a Levante-EMV el alcalde de Aielo de Malferit, Cristian Verdú, quien ha explicado que “ante las afirmaciones de la familia en prensa diciendo que la rescisión del contrato sobre el uso de la imagen del artista no se refería al monolito, les preguntamos si podíamos restituir la placa y nos dijeron que sí y por ello la hemos vuelto a poner”.

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit retiró la placa de la rotonda y todas las imágenes que había en el municipio del aieloner más ilustre después de que la familia remitiera el pasado mes de febrero un burofax al consistorio anunciando que no renovaba los contratos de cesión de bienes, de la marca y de la imagen del artista. El burofax llegaba tras la falta de entendimiento entre la familia de Luis Manuel Ferri Llopis -nombre real del artista conocido como Nino Bravo- y el ayuntamiento sobre la gestión del patrimonio del cantante y provocaba, además de la retirada de la imagen del artista, el cierre del museo dedicado a Nino Bravo en Aielo de Malferit.

Antonio Luna, el representante de la empresa Westin Mayers, que gestiona el legado del cantante con la familia, afirmaba en declaraciones a este diario el pasado mes de mayo que la familia no quería que se retirara la imagen de Nino Bravo de Aielo de Malferit y aseguraba que la rescisión del contrato del uso de la marca y la imagen del artista no se refería a la eliminación de la placa. “No tiene ningún sentido. La familia se guardó las espaldas, pero nunca dijo nada del busto y la placa. Si hubieran dejado la placa y el busto no habría pasado nada. A mí me llamaron de la Diputación y me lo contaron. Enseguida pensé que no tenía sentido. La familia nunca quiso eso”. Estas declaraciones motivaron que el ayuntamiento se pusiera en contacto con la familia para consultar si podían volver a colocar el monolito y la respuesta afirmativa de las descendientes del artista ha permitido que la placa con el rostro de Nino Bravo y la inscripción de que Aielo de Malferit es “la cuna” del internacional artista, vuelve a presidir el acceso a la localidad.

La familia ha dado permiso para volver a colocar la placa del artista en la rotonda de entrada a la población, pero sobre el cierre del museo la decisión se mantiene y las piezas, objetos y el material que se exhibían en el espacio dedicado a Nino Bravo abandonarán la localidad. Tal como informó este diario el pasado mes de mayo, técnicos y conservadores del Etno (Museu Valencià d’Etnologia) de la Diputació de València realizaron un inventario de la colección del artista en Aielo de Malferit, peritando el estado de las piezas y objetos, y realizaron un informe de todo ello. El alcalde señala que “el informe del Etno de la Diputació se ha enviado a Patrimoni de la Generalitat Valenciana y ahora está en manos de la Generalitat que se pronuncie sobre el traslado de las obras. Estamos a la espera de que la Generalitat diga donde y cuando se trasladan”, exponía Verdú, que reiteraba que esperan que “la Generalitat mueva ficha” sobre el nuevo destino de la colección.

Puerta abierta a una iniciativa en Aielo

La familia mantiene la puerta abierta a que Aielo de Malferit siga albergando alguna iniciativa dedicada a Nino Bravo. El representante de la familia afirmaba que “nunca se ha descartado que se haga algo en Aielo”, expresaba Antonio Luna. Se habló de una ruta cultural vinculada al cantante. Pero las negociaciones en este sentido entre las dos partes aún no se han producido. El alcalde ha manifestado que sobre la posibilidad de explorar nuevas vías para hacer algo en Aielo “no se ha hablado aún nada”.

Sobre la restitución del monolito con la imagen de Nino Bravo y la posibilidad de que Aielo de Malferit recupere alguna actividad vinculada con al reconocido artista fallecido en 1973, el primer edil manifestaba la veneración y el afecto del municipio por Nino Bravo y lo expresaba resaltando que “es Hijo Predilecto del pueblo”.