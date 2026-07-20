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Atienden a una repartidora tras una caída con su moto durante la final del Mundial en Xàtiva

La trabajadora tuvo que aguardar algo más de lo habitual a ser asistida y trasladada al hospital, aunque no registraba lesiones de gravedad

El estado mojado del pavimento pudo haber causado el accidente, en el que no hubo más vehículos implicados en la Avenida Acadèmic Maravall

El lugar en el que tuvo lugar el accidente.

El lugar en el que tuvo lugar el accidente. / P.I.

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S. Gómez

Xàtiva

Una trabajadora de 25 años de una empresa de reparto de comida a domicilio sufrió una caída con su moto este domingo por la noche, mientras se disputaba la final del Mundial de fútbol.

No hubo más vehículos implicados en el accidente, que se registró en el cruce entre la Avenida Acadèmic Maravall y la calle Maulets en plena recta final del partido entre España y Argentina. Al parecer, la causa habría sido un resbalón motivado por la reciente lluvia, dado el estado mojado del pavimento.

La afectada quedó tendida en el suelo a la espera de la llegada de los medios sanitarios. Mientras tanto, fue atendida por diversos transeúntes, que la abanicaron y acompañaron. También se personó rápidamente en el lugar de los hechos una patrulla de la Policía Local de Xàtiva, para asistir a la accidentada y regular el tráfico en la zona.

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Testigos presenciales indican a este diario que la joven permaneció un rato en el suelo esperando. La ambulancia se retrasó algó más de lo habitual en llegar. Con posterioridad, fue trasladada al hospital Lluís Alcanyís para una exploración, aunque no revestía lesiones de gravedad, más allá de unas contusiones en la cadera como consecuencia del impacto.

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