Baldoví: "Pérez Llorca no ha movido ni un dedo por la gente de Ontinyent y el gobierno local no denuncia los recortes"

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, y el portavoz de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, han abordado el problema del acceso a la vivienda en la capital de la Vall d'Albaida y han denunciado el recorte del 15 % de las ayudas que había concedido la Generalitat del PP para mejorar los polígonos industriales de Ontinyent. En este contexto, Baldoví ha explicado que "es básico escuchar a la gente y solucionar sus problemas, algo que, desgraciadamente, el actual president de la Generalitat no sabe o no quiere hacer".

Baldoví y Calabuig en la visita al mercado de Ontinyent. / Compromís per Ontinyent

El síndic de Compromís ha ido más allá y ha hecho balance de los primeros meses de "desgobierno" de Pérez Llorca al frente de la Generalitat y de su repercusión negativa para la capital de la Vall d'Albaida. En este sentido, Baldoví ha incidido en el papel que está desempeñando Pérez Llorca, "cuyo objetivo principal es proteger a Mazón, colocar a gente afín, montar el gobierno más caro de nuestra historia, mantener a una consellera de Educación que maltrata a la comunidad educativa y pelear por ser candidato del PP en las próximas elecciones", y ha añadido que "eso no es intentar solucionar los problemas de la gente de Ontinyent, como es el problema del acceso a la vivienda".

El síndic de Compromís en Les Corts ha recordado también que "el PP gobierna en la Diputació de València gracias al partido de Jorge Rodríguez y Ens Uneix no le ha pedido ninguna explicación todavía a Vicent Mompó sobre haber colocado a la pareja de Pérez Llorca ni sobre todas las mentiras que ha dicho acerca de lo que ocurrió el día de la dana", y ha añadido que "tampoco nos explica por qué vota las barbaridades que impulsa Vox en la Diputació y que poco favorecen a Ontinyent y la Vall d'Albaida".

En este contexto, Joan Baldoví ha destacado que "solo quedan 10 meses para que, con la confianza de los votantes, desde la Generalitat y desde la alcaldía de Ontinyent Compromís pueda trabajar por las cosas que de verdad preocupan a la gente".

La vivienda es un derecho, no un negocio

Joan Baldoví y Nico Calabuig han estado en el mercado de Ontinyent para explicar de primera mano a la ciudadanía el modelo de acceso a la vivienda de Compromís, atendiendo a la problemática concreta de la capital de la Vall d'Albaida. Esta problemática se centra en el aumento desmesurado de los precios de los alquileres en la zona universitaria, la promoción privada de vivienda inasequible, la falta de soluciones para el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, la prácticamente nula promoción de vivienda de protección pública y la necesidad de revitalizar las zonas envejecidas, han detallado desde la formación valencianista. "Es un problema que no se arregla en cuatro días, eso lo sabemos muy bien. Pero la gente también sabe que, si no hay voluntad de abordarlo, está más que claro que no se sentarán las bases para solucionarlo. A Mazón se le llenaba la boca con el Plan Vive, que ha resultado ser el Plan de los Vividores porque aquí, en Ontinyent, no se ha impulsado ninguna promoción de vivienda pública mediante la colaboración entre Generalitat y Ayuntamiento. Hay 234 familias de aquí en lista de espera y ni el PP en la Generalitat ni Ens Uneix en Ontinyent les dan solución alguna", ha aseverado Joan Baldoví.

El síndic de Compromís también ha señalado que "es importante que se sepa que la gestión del acceso a la vivienda no es competencia solo de la Generalitat, también lo es del ayuntamiento y por eso queremos que se vote a favor, en un pleno municipal, la propuesta de Compromís para declarar Ontinyent ciudad tensionada y que se establezcan límites al alquiler".

Por su parte, Nico Calabuig ha remarcado que "el gobierno de Ens Uneix ha anunciado 1.000 nuevas viviendas mediante la reactivación de PAIs en las afueras, que llevan muchos años paralizados. Faltan viviendas en Ontinyent, pero solo con más viviendas privadas y en las afueras no resolveremos el problema. El principal impedimento son los precios desorbitados que la gran mayoría de la gente no puede pagar. Además, el mercado del alquiler está disparado desde hace años y empiezan a proliferar las infraviviendas. Por eso insistimos en tres propuestas: modificar el Plan General para reservar al menos un 30% de vivienda protegida en cada nueva promoción, solicitar a la Generalitat la declaración de Ontinyent como zona tensionada y movilizar recursos propios e inversiones de otras administraciones en proyectos de vivienda pública municipal".

"Junto con estas acciones, es fundamental entender la rehabilitación como un proyecto de ciudad. Movilizar las viviendas vacías, recuperar edificios degradados, aprovechar todas las ayudas disponibles y convertir la regeneración de los barrios históricos en una auténtica prioridad política municipal. No es solo una política urbanística, sino una política social, económica, medioambiental y de identidad colectiva. Es urgente revitalizar La Vila, el Poble Nou y las zonas envejecidas de los principales barrios. Crecer hacia dentro, poner en valor lo que ya tenemos y hacer una ciudad compacta y viva", ha apuntado Calabuig.

Recorte de 60.000 euros en polígonos

Los responsables autonómico y municipal de Compromís han denunciado el recorte del 15% de las ayudas que había concedido la Generalitat del PP para mejorar los polígonos industriales de Ontinyent y que, a estas alturas, ya se estaban ejecutando. "Sin previo aviso, Ontinyent ha perdido 60.000 euros que ya tenía previstos para los polígonos. Está claro que al PP le da igual acompañar al sector productivo de esta ciudad y habría que saber si el alcalde hará algo al respecto", ha afirmado Joan Baldoví.

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