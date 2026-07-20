El Club Natació Xàtiva disputa el XLVII Campeonato de España de Natación Infantil de Verano

El Club Natació Xàtiva ha estado presente en los 47 Campeonatos de España de Natación Absoluto y Junior de Verano, donde ha participado el nadador setabense Ulises Iaschuk. La competición se celebró entre el 16 y el 19 de julio en la piscina de 50 metros del Club Natación Metropole José Feo de Las Palmas de Gran Canaria. En estos campeonatos participaron un total de 773 nadadores pertenecientes a 220 clubes inscritos en la Real Federación Española de Natación.

Ulises Iaschuk compitió en las pruebas de 50 y 100 metros libres así como en los 50 y 100 m mariposa. En la prueba de 50 metros mariposa quedó en la novena posición con un tiempo de 26”88. En los 50 m libres con un crono de 25”94 quedó en el puesto 36. En los 100 m libres quedó en el puesto 40 con un crono de 57”14. En la prueba de 100 m mariposa con un tiempo de 1´02”39, quedó en el puesto 42.