Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celebración Mundial ValenciaLocura calles ValenciaTempertaura MediterráneoAlerta naranja Comunitat ValencianaMundial 2030 ValenciaFoiosPrima jugadores Mundial
instagramlinkedin

El Club Natació Xàtiva disputa el XLVII Campeonato de España de Natación Infantil de Verano

El nadador setabense Ulises Iaschuk compitió en las pruebas de 50 y 100 metros libres así como en los 50 y 100 mariposa

El nadador del CN Xàtiva Ulises Iaschuk en el Campeonato de España de Natación Infantil, en Canarias.

El nadador del CN Xàtiva Ulises Iaschuk en el Campeonato de España de Natación Infantil, en Canarias. / Club Natació Xàtiva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Club Natació Xàtiva ha estado presente en los 47 Campeonatos de España de Natación Absoluto y Junior de Verano, donde ha participado el nadador setabense Ulises Iaschuk. La competición se celebró entre el 16 y el 19 de julio en la piscina de 50 metros del Club Natación Metropole José Feo de Las Palmas de Gran Canaria. En estos campeonatos participaron un total de 773 nadadores pertenecientes a 220 clubes inscritos en la Real Federación Española de Natación.

Ulises Iaschuk compitió en las pruebas de 50 y 100 metros libres así como en los 50 y 100 m mariposa. En la prueba de 50 metros mariposa quedó en la novena posición con un tiempo de 26”88. En los 50 m libres con un crono de 25”94 quedó en el puesto 36. En los 100 m libres quedó en el puesto 40 con un crono de 57”14. En la prueba de 100 m mariposa con un tiempo de 1´02”39, quedó en el puesto 42.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  2. Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
  3. El distrito de València donde viven más argentinos
  4. ¿Quién actúa en la final del Mundial 2026? Todos los artistas de la ceremonia de clausura y del descanso
  5. El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
  6. Final del Mundial en València: estas son las pantallas gigantes donde ver el España-Argentina
  7. La tercera ola de calor amenaza la Comunitat Valenciana con tres días de máximas de hasta 45 grados
  8. Capturado el toro fugado en Gátova y localizadas las vaquillas tras una intensa noche de búsqueda

El Club Natació Xàtiva disputa el XLVII Campeonato de España de Natación Infantil de Verano

Atienden a una repartidora tras caer con su moto durante la final del Mundial en Xàtiva

Atienden a una repartidora tras caer con su moto durante la final del Mundial en Xàtiva

La Plaça Major de Ontinyent vibra en la fiesta del triunfo de España en la final del Mundial

La imagen de Nino Bravo vuelve a dar la bienvenida a Aielo de Malferit

La imagen de Nino Bravo vuelve a dar la bienvenida a Aielo de Malferit

Más de 2.000 participantes en las 24 horas deportivas de Ontinyent

Más de 2.000 participantes en las 24 horas deportivas de Ontinyent

Xàtiva incorpora nuevo personal para reforzar los servicios municipales

Xàtiva incorpora nuevo personal para reforzar los servicios municipales

El PP de l'Alcúdia de Crespins: "Isabel-Clara Simó no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre"

El PP de l'Alcúdia de Crespins: "Isabel-Clara Simó no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre"

Las Danzas Enguerinas consiguen el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Local

Las Danzas Enguerinas consiguen el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Local
Tracking Pixel Contents