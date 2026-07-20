Necrológica
Conmoción en Caixa Ontinyent por la inesperada muerte de su jefe de marketing: "Será recordado por su calidad humana"
José Antonio Gil había trabajado durante más de un cuarto de siglo en la última caja de ahorros valenciana y formaba parte de la comparsa Marineros
El súbito e inesperado fallecimiento de José Antonio Gil a los 51 años de edad ha producido un gran pesar en Ontinyent, donde era muy conocido tanto por su trayectoria profesional como Jefe de Marketing de Caixa Ontinyent como por su implicación como festero en la comparsa Marineros.
La última caja de ahorros valenciana se ha vestido este lunes de luto y ha colgado un crespón negro de sus redes sociales en señal de duelo. "Su pérdida nos llena de dolor. Después de más de veinticinco años formando parte de Caixa Ontinyent, donde ejerció como Jefe de Marketing, se va una persona que ha contribuido con su trabajo, su compromiso y su profesionalidad a hacer crecer nuestra entidad, pero sobre todo se va alguien que se ha ganado el aprecio y el respecto de todos quienes han tenido la suerte de conocerlo", han lamentado desde la entidad financiera a través de un comunicado.
"Siempre dispuesto a ayudar"
"Jose Antonio será recordado por su calidad humana, por su proximidad, por su generosidad y por aquel sentido del humor que hacía más fáciles los días complicados. Siempre dispuesto a ayudar, continuará presente en los recuerdos, las conversaciones y los momentos compartidos a lo largo de tantos años", prosigue el mensaje, con el que, "estos momentos tan difíciles", Caixa Ontinyent ha querido expresar su más sincero pésame y todo su aprecio especialmente a la esposa y a los dos hijos de Gil.
Desde la comparsa Marineros también han mostrado su pesar y han lamentado tan triste pérdida. Gil formaba parte de la escuadra Xamalaxam. El sábado por la noche, cuando se produjo su muerte súbita, regresaba de una cena de la comparsa.
La ceremonia de despedida de Jose Antonio Gil tendrá lugar este martes a las 12 horas en la parroquia de Sant Carles.
- Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
- Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
- El distrito de València donde viven más argentinos
- ¿Quién actúa en la final del Mundial 2026? Todos los artistas de la ceremonia de clausura y del descanso
- El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
- Final del Mundial en València: estas son las pantallas gigantes donde ver el España-Argentina
- La tercera ola de calor amenaza la Comunitat Valenciana con tres días de máximas de hasta 45 grados
- Capturado el toro fugado en Gátova y localizadas las vaquillas tras una intensa noche de búsqueda