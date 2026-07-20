Conmoción en Caixa Ontinyent por la inesperada muerte de su jefe de marketing: "Será recordado por su calidad humana"

El súbito e inesperado fallecimiento de José Antonio Gil a los 51 años de edad ha producido un gran pesar en Ontinyent, donde era muy conocido tanto por su trayectoria profesional como Jefe de Marketing de Caixa Ontinyent como por su implicación como festero en la comparsa Marineros.

La última caja de ahorros valenciana se ha vestido este lunes de luto y ha colgado un crespón negro de sus redes sociales en señal de duelo. "Su pérdida nos llena de dolor. Después de más de veinticinco años formando parte de Caixa Ontinyent, donde ejerció como Jefe de Marketing, se va una persona que ha contribuido con su trabajo, su compromiso y su profesionalidad a hacer crecer nuestra entidad, pero sobre todo se va alguien que se ha ganado el aprecio y el respecto de todos quienes han tenido la suerte de conocerlo", han lamentado desde la entidad financiera a través de un comunicado.

"Siempre dispuesto a ayudar"

"Jose Antonio será recordado por su calidad humana, por su proximidad, por su generosidad y por aquel sentido del humor que hacía más fáciles los días complicados. Siempre dispuesto a ayudar, continuará presente en los recuerdos, las conversaciones y los momentos compartidos a lo largo de tantos años", prosigue el mensaje, con el que, "estos momentos tan difíciles", Caixa Ontinyent ha querido expresar su más sincero pésame y todo su aprecio especialmente a la esposa y a los dos hijos de Gil.

Desde la comparsa Marineros también han mostrado su pesar y han lamentado tan triste pérdida. Gil formaba parte de la escuadra Xamalaxam. El sábado por la noche, cuando se produjo su muerte súbita, regresaba de una cena de la comparsa.

La ceremonia de despedida de Jose Antonio Gil tendrá lugar este martes a las 12 horas en la parroquia de Sant Carles.