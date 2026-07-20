Cuando la Copa del Mundo estuvo en Xàtiva y desató la euforia

La Casa de la Cultura de Xàtiva se quedó pequeña aquel 13 de abril de 2012. Nadie quería perderse la contemplación en directo de uno de los objetos que más devoción han despertado en los españoles en los últimos tiempos: la Copa del Mundo lograda por La Roja en Sudáfrica.

El trofeo estuvo expuesto durante unas horas en el marco de un multitudinario acto de homenaje al único colegiado setabense que ha pitado en Primera División y uno de los impulsores de la creación de la Delegación de Árbitros de Xàtiva, el difunto Francisco Cardós. El evento, gestado por el también exárbitro y entonces presidente de la Junta Local Fallera (JLF) Javier García Paños junto a otros excolegiados y el influyente periodista setabense Pepe Gutiérrez, atrajo hasta la capital de la Costera al laureado seleccionador nacional Vicente del Bosque y al por aquellas fechas presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar. Ambos recibieron la máxima insignia de la ciudad (junto con la familia de Cardós) de manos del alcalde, Alfonso Rus.

Los exárbitros de Xàtiva Javier García Paños, Julián Quiralte y Luis Mallea, estos dos últimos ya fallecidos, con la Copa del Mundo. / Levante-EMV

Inmortalizarse con el trofeo

Los vecinos de Xàtiva y otros municipios de los alrededores acudieron en masa durante el tiempo en que estuvo la Copa del Mundo expuesta en la Casa de la Cultura para no desaprovechar la oportunidad de inmortalizarse junto al trofeo. Todo el colectivo fallero y las escuelas deportivas se pasaron a retratarse con el trofeo. Por la tarde, se inauguró una exposición de fotografías y objetos arbitrales de Cardós y se celebró el acto institucional coordinado por Gutiérrez, acompañado de un debate sobre el presente y el futuro del fútbol español.

La Fallera Mayor de 2012 Neus Esplugues, junto con las damas Merce Huerta y Laura Marti y el expresidente de la JLF García Paños. / Levante-EMV

También estuvieron presentes en la cita Vicente Muñoz, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana; José Miller, presidente del comité territorial de árbitros; Jorge Pérez, secretario de la Federación Española de Fútbol; Pedro Cortés, delegado de la selección; y Fernando Giner, exjugador internacional.

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