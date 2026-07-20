Las Danzas Enguerinas consiguen el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Local

Las Danzas Enguerinas consiguen la distinción como Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha otorgado el reconocimiento al tradicional baile de la localidad de la Canal de Navarrés, una manifestación folclórica que se distingue también por la indumentaria tradicional valenciana que visten las parejas que participan en el baile y que recorre las calles del pueblo en fiestas como las dedicadas al patrón, San Miguel, en septiembre o las fiestas de San Antonio de Padua, en junio.

El baile de Enguera data del siglo XVII y la tradición ha evolucionado a lo largo de los años, manteniéndose como una manifestación cultural de la localidad, que se distingue de otras danzas por la música, interpretada por la banda al completo, no con dolçaina i tabal, como en otras danzas populares. Las danzas enguerinas consiguieron un hito en 2024, cuando en la víspera de San Miguel Arcángel batieron el récord histórico de participación, con 146 personas (73 parejas) bailando en la calle.

El Ayuntamiento de Enguera persiguió el reconocimiento turístico de las danzas y el pasado mes de abril presentó la solicitud en la Dirección General de Turismo para instar a la Generalitat Valenciana a declarar esta tradición como Fiesta de Interés Turístico Local, un reconocimiento que ha llegado ahora, tras el estudio de la documentación aportada en el expediente tramitado.

El concejal de Cultura y Fiestas de Enguera, Matías Almela, ha calificado la declaración de las danzas de la localidad como Fiesta de Interés Turístico Local como “una magnífica noticia” y ha agradecido a “todas las personas que desinteresadamente han mantenido la esencia de una tradición tan nuestra, y propia. Los que seguís trabajando con niños, quintos, grupos de danzas, y además me gusta que sea en esta semana que la dedicamos por completo a la cultura y el folclore. Seguimos trabajando”, ha expresado el regidor del área.

La tradición de las danzas está tan asentada en Enguera que el proyecto Álbum de calle, que combina el arte urbano con la preservación de la historia y la cultura del municipio, a través de murales pintados en el pueblo, se inauguró con un mural dedicado a las danzas enguerinas.

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Danzas en el Verano Cultural

Las danzas también estarán presentes en el Verano Cultural que organiza el Ayuntamiento de Enguera y que programa diversas actividades. Entre ellas, la Tradición Enguerina en Danza, que se celebra del 20 al 24 de julio con la tercera edición del proyecto del Institut de Dansa Educocreativa i Social (IDES). El consistorio destaca que se trata de “una experiencia intergeneracional, a partir de 12 años, en la que la memoria, las historias y las tradiciones de nuestro pueblo se transforman en movimiento a través de la danza creativa”, expresan en las redes sociales del ayuntamiento, en el que también explican que durante el proyecto se grabará un documental con las vivencias y el proceso de las personas participantes. El próximo viernes, 24 de julio, a las 20:30 horas tendrá lugar la muestra final, con la colaboración de la Colla 14 en la Casa de la Cultura de Enguera.