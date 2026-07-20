Vandalismo
La nueva escultura del Pescaoret acaba con el cuello partido en Ontinyent pese al refuerzo de la seguridad durante las celebraciones del Mundial
Los hechos están siendo investigados para identificar al responsable de la rotura de la figura, colocada hace menos de un mes en la Plaça de la Concepció
El refuerzo del dispositivo policial de cara a la final del Mundial entre España y Argentina no impidió este domingo que la recién estrenada escultura del Pescaoret, símbolo de la plaza de la Concepció de Ontinyent, terminara con parte del cuello roto al acabar las celebraciones por el triunfo, que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada.
El Ayuntamiento de Ontinyent había vallado y vaciado las fuentes y la Policía Local intensificó el control de vehículos para prevenir posibles altercados. Sin embargo, los festejos fueron tan multitudinarios que dificultaron las tareas de vigilancia. De momento, hay en marcha un proceso de investigación para identificar al responsable de la rotura de la figura, una réplica del antiguo Pescaoret que históricamente decoraba el enclave y que se instaló en la fuente de la Concepció hace menos de un mes, una vez culminada la remodelación de la plaza con una inversión millonaria.
Reparación municipal
Aunque la cabeza del Pescaoret se ha recolocado como se ha podido este lunes, la fisura en el cuello es claramente visible. La escultura deberá ser reparada por los servicios municipales, según precisan desde el consistorio.
Como ha venido contando este diario, la fuente ha sido objeto de controversia en las últimas semanas: primero unos menores se dieron un chapuzón en sus aguas en plena noche entre botellas de sangría, y, tras la victoria de la selección española frente a Francia, también hubo quien se lanzó a la fuente y le colocó una bandera en la caña al Pescaoret. Todo ello a pesar de que el Ayuntamiento de Ontinyent ha anunciado mano dura y multas de hasta 1.200 euros por este tipo de conductas.
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