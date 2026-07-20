La Plaça Major de Ontinyent vibra en la fiesta del triunfo de España en la final del Mundial

La Plaça Major de Ontinyent se convirtió este pasado domingo en un gran punto de encuentro para celebrar la victoria de la selección española en la final del Mundial de fútbol. Los aficionados y las aficionadas llenaron el espacio habilitado por el ayuntamiento para seguir conjuntamente el partido en pantalla gigante, culminando así una iniciativa de la concejalía de Juventud que ha recorrido diferentes barrios de la ciudad durante todas las eliminatorias del campeonato.

El ambiente festivo empezó antes del inicio del encuentro, con música y animación a cargo de un DJ, y se prolongó después del silbato final con el estallido de alegría provocado por el triunfo de la selección española. El regidor de Juventud, Àlex Borrell, destacaba la satisfacción por "la magnífica respuesta de la ciudadanía durante todo el Mundial. Apostamos para acercar estos partidos a los barrios y hemos comprobado que ha sido una iniciativa muy positiva, que ha creado espacios de convivencia y un ambiente extraordinario para compartir el fútbol en familia y con las amistades".

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Borrell incidía que "acabar este recorrido con la Plaça Major llena y celebrando un Mundial es una imagen que quedará en el recuerdo de mucha gente. Estamos muy contentos de haber dado respuesta a una demanda de la ciudadanía y de haber contribuido a crear un ambiente tan especial a lo largo de todo el campeonato", concluía.