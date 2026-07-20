El PP de l'Alcúdia de Crespins: "Isabel-Clara Simó no representa a nuestro pueblo ni tiene méritos para que el IES lleve su nombre"

Isabel-Clara Simó ha sido una de las escritoras valencianas más reconocidas y distinguidas de la historia reciente. La alcoiana recibió numerosos premios durante su larga y prolífica trayectoria literaria, entre ellos la Cruz de Sant Jordi, el premio Andròmina de narrativa, el Premio de la Crítica dels Escriptors Valencians, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o el Premi Joanot Martorell de narrativa.

El PP de l'Alcúdia de Crespins, sin embargo, ha defendido que la autora fallecida "no representa" a este municipio "ni tiene méritos" para que el Instituto de Educación Secundaria (IES) continúe llevando el nombre que el Consell del Botànic le asignó en 2020, cuando el IES se independizó del Sivera Font de Canals.

Los populares han justificado el controvertido proceso iniciado por el ayuntamiento para borrar a Isabel-Clara Simó y rebautizar el centro docente mediante una votación popular rescatando un vídeo en el que aparece la también filósofa y periodista mostrando su compromiso con la causa independentista de Cataluña, durante un acto de Òmnium Cultural. "Su defensa de los llamados Paisos Cataláns (sic) divide a nuestros vecinos y no tiene vinculación su obra literaria ni como vecina en nuestro pueblo", apostillan desde la formación política en un mensaje publicado en sus redes sociales, que comienza mostrando su respeto a Isabel-Clara Simó "como escritora y poeta ya fallecida".

El gobierno municipal de l'Alcúdia de Crespins quiere que los vecinos escojan un nuevo nombre para el IES "de acuerdo a nuestra toponimia local". Para votar, basta con acceder a un enlace e identificarse con el DNI. La corporación local ha planteado cinco propuestas predefinidas para que la población seleccione la que prefiere: IES L'Alcúdia de Crespins, IES Malrec, IES Campet, IES Riu Nou o IES Riu Sants. El plazo para participar acaba el 31 de agosto. En septiembre, los resultados de la encuesta se someterán al pleno municipal y se trasladará la decisión al Consejo Escolar del instituto, según el ejecutivo el "último órgano encargado de efectuar el cambio de nombre".

El PSPV se suma a las críticas

El lanzamiento de la encuesta vecinal se ha visto envuelto por la polémica política. Compromís per l'Alcúdia de Crespins ha formulado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos tras cuestionar la legalidad de un procedimiento que se ha impulsado sin que haya constancia de la aprobación de unas bases o un reglamento previo que le dé cobertura normativa. Desde la oposición creen que se puede haber vulnerado la normativa de protección de datos.

Por su parte, el PSPV de l'Alcúdia de Crespins ha calificado de "polémica artificial" el "intento del PP de cambiar el nombre del IES Isabel-Clara Simó". Los socialistas han mostrado su rechazo frente a esta decisión, que consideran que "solo pretende desviar la atención de los problemas que afectan la comunidad educativa".

El portavoz socialista, Roberto Granero, ha asegurado que «la comunidad educativa de l'Alcúdia de Crespins se merece mucho más de su alcalde. Durante meses, ante los recortes en educación y las reivindicaciones de los centros, la única respuesta que ha recibido de Sicluna ha sido el silencio. Ahora, en cambio, ha decidido convertir el cambio de nombre del instituto en una prioridad política.»

Los socialistas recuerdan que el nombre del instituto fue aprobado por la Generalitat Valenciana en 2020 después de seguir el procedimiento establecido y con los informes y acuerdos correspondientes. Por eso, consideran injustificado reabrir ahora un debate que «no aporta ninguna mejora en la educación del municipio».

El PSPV también cuestiona un proceso que considera «lleno de dudas» y lamenta que el gobierno municipal destine tiempo y recursos a generar una controversia alrededor de una decisión ya adoptada, en lugar de «reabrir un debate que no aporta ninguna mejora en la educación del municipio».

Además, los socialistas denuncian que esta iniciativa pretende "borrar el nombre de Isabel-Clara Simó de un instituto que lo lleva desde hace seis años". Recuerdan que esta fue una de las escritoras, periodistas, profesoras y filósofas más destacadas de la literatura en valenciano, con una trayectoria ampliamente reconocida y estudiada en los centros educativos.

«El problema no es una placa. El problema es que, mientras se crea esta polémica artificial, continúan sin respuesta las reivindicaciones de la comunidad educativa», ha afirmado Granero.

El PSPV recuerda que los centros educativos de la localidad "continúan reclamando mejores infraestructuras, más recursos, una reducción de ratios, la cobertura de las plantillas, menos burocracia, más recursos para la atención a la diversidad y una apuesta decidida para dignificar la tarea docente".

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«Las familias, el alumnado y el profesorado no necesitan cortinas de humo. Necesitan soluciones. Mientras toda la comunidad educativa se ha movilizado para reclamar una educación pública, de calidad y en valenciano, el gobierno municipal ha preferido guardar silencio ante los recortes y dedicar sus esfuerzos a reabrir un debate estéril. Esas no son las prioridades de l'Alcúdia de Crespins», ha concluido Roberto Granero.