El PP de Ontinyent propone recuperar el programa municipal de prácticas remuneradas para jóvenes estudiantes

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno con el objetivo de recuperar un programa municipal de prácticas formativas remuneradas para estudiantes universitarios y de Formación Profesional, bajo la denominación "Ontinyent te Beca".

La iniciativa plantea que el Ayuntamiento reserve una partida económica en el presupuesto municipal de 2027 para poner en marcha este programa y que se elaboren las bases reguladoras necesarias para que las prácticas puedan convocarse en primavera del año que viene y desarrollarse durante los meses de julio y agosto.

El portavoz del Partido Popular, Rafa Soriano, ha recordado que hasta 2019, Ontinyent participó en el programa impulsado por la Diputació de València, gracias al cual decenas de estudiantes pudieron realizar sus primeras prácticas profesionales en diferentes departamentos municipales. Tras la desaparición de esta línea específica de ayudas, otros municipios han decidido mantener programas propios de características similares, mientras que Ontinyent dejó de ofrecer esta oportunidad a sus jóvenes. "Hay cientos de jóvenes en Ontinyent que pueden estar interesados en aprovechar los meses de verano, de descanso de su período lectivo, para ganar algo de dinero y, al mismo tiempo, empezar a adquirir experiencia profesional", ha señalado Soriano, quien considera que la administración local debe facilitar este tipo de oportunidades para favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Desde el Partido Popular destacan que un programa de estas características “beneficia tanto a los estudiantes como al propio ayuntamiento. Por un lado, permite a los jóvenes tener un primer contacto con el mundo laboral, desarrollar competencias relacionadas con su formación y obtener unos ingresos que les ayuden a afrontar los gastos de sus estudios. Por otro, facilita el refuerzo de los distintos servicios municipales durante el periodo estival, cuando la plantilla se reduce como consecuencia de las vacaciones.” Además, Soriano ha defendido el valor educativo y social de esta iniciativa. "Debemos seguir inculcando la cultura del esfuerzo y transmitir que, a través del sacrificio, se pueden conseguir muchas cosas en la vida. Nadie nos regala nada", ha afirmado.

El portavoz popular también ha subrayado que el programa debe dirigirse tanto a estudiantes universitarios como de Formación Profesional. "Queremos que puedan beneficiarse estudiantes universitarios, haciendo todavía más atractivo el campus de la Universitat de València en Ontinyent, pero también poner el foco en la importancia de la formación profesional como un verdadero ascensor social, que permite acceder a empleos muy demandados y que puede suponer una excelente salida profesional para muchos jóvenes", ha explicado.

La moción propone que las plazas se distribuyan entre distintas áreas municipales, priorizando que las funciones asignadas guarden relación con la formación académica de cada estudiante, garantizando además una remuneración adecuada y la correspondiente cobertura de la Seguridad Social.

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Para el Partido Popular, recuperar "Ontinyent te Beca" supondría “una apuesta decidida por el talento joven del municipio, contribuiría a facilitar la inserción laboral de los estudiantes y reforzaría el vínculo entre la juventud y la administración local. Queremos que nuestros jóvenes encuentren oportunidades en su propia ciudad, que puedan dar sus primeros pasos profesionales sin tener que marcharse fuera y que el ayuntamiento vuelva a ser un aliado en esa transición entre la formación y el empleo. Es una inversión en el futuro de Ontinyent y en una generación que merece disponer de oportunidades para formarse, trabajar y desarrollar aquí su proyecto de vida", ha concluido Rafa Soriano.