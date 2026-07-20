El 'sueldazo' del fin de semana de la ONCE reparte 200.000 euros en l'Olleria

La ONCE ha repartido 200.000 euros en L'Olleria, en el sorteo del ‘Sueldazo’ del Fin de Semana de este 19 de julio de 2026. María Beneyto Pastor, agente vendedora de los boletos distribuidos por la Organización, ha llevado la suerte a la localidad de la Vall d'Albaida con la venta de 10 cupones con las cinco cifras premiados con 20.000 euros cada uno, sumando un total de 200.000 euros.

Desde la agencia administrativa de la ONCE en Xàtiva, que abarca las comarcas de La Costera, La Vall d’Albaida, El Valle de Cofrentes-Ayora y La Canal de Navarrés han compartido su alegría por esta información.

Búsqueda de nuevos vendedores

El director de la agencia en estas comarcas, César Marín, ha aprovechado la buena noticia para anunciar que desde la ONCE están en plena campaña de captación y contratación dce nuevos agentes vendedores para hacer frente a las jubilaciones que se vienen produciendo. La agencia ofrece a las personas con un grado de discapacidad mínimo del 33% "la oportunidad de un empleo estable, un proyecto de futuro y unos ingresos mensuales mas que atractivos".

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un único cupón.

Además, otorga premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE son comercializados por los 20.500 agentes vendedores de la Organización, de los cuales 2.450 se encuentran en Catalunya. También se pueden adquirir a través de www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.