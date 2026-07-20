El I Torneo de Ajedrez de la Costera-Canal reúne a más de 60 jugadores en Canals

La Biblioteca Ca Don José de Canals acogió este pasado sábado 18 de julio el I Torneo de Ajedrez de la Mancomunitat La Costera-Canal, una competición organizada por la Mancomunitat La Costera-Canal y el Club d'Escacs Els Voltors, con la colaboración del Ayuntamiento de Canals y la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana. En esta primera edición, el torneo ha reunido a 66 jugadores procedentes de la Comunitat Valenciana, Murcia, Cataluña y Panamá, consolidándose como una nueva cita dentro del calendario ajedrecístico.

La competición, disputada por sistema suizo a seis rondas con un ritmo de juego de 7 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, ha destacado por el elevado nivel de los participantes, con la presencia de seis jugadores titulados y varios ajedrecistas con un ELO FIDE (la puntuación oficial de la Federación Internacional de Ajedrez que mide el nivel competitivo de los jugadores) superior a los 2.200 puntos.

La lucha por el título se ha mantenido abierta hasta la última ronda, donde el Maestro Internacional Pablo Cruz Lledó, del Club EVA Manises, y el Maestro FIDE André Méndez Machado, de Panamá, han finalizado empatados con 5,5 puntos, alzándose finalmente con la victoria Pablo Cruz Lledó.

El podio absoluto lo han completado el Maestro Internacional Antonio Granero Roca (Club Alberic), el Maestro FIDE José Manuel Díaz Velandia (Club Gambito Benimaclet) y París Francisco Ortega Herrera (Club Yeclano). Entre los representantes del club anfitrión, el mejor clasificado ha sido José Delgado González, del Club Els Voltors.

Para Francisco Sisternes, del Club d'Escacs Els Voltors, «esta primera edición ha superado las expectativas. Hemos contado con jugadores de un gran nivel y la jornada ha transcurrido en un magnífico ambiente de convivencia, lo que nos anima a seguir trabajando para que el torneo continúe creciendo en los próximos años».

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat La Costera-Canal, José Luis Gijón, destacó que «desde la Mancomunitat seguimos apostando por iniciativas que promocionan el talento, fomentan la convivencia y refuerzan la identidad comarcal. Este torneo es una muestra de cómo la colaboración entre administraciones y entidades locales permite impulsar actividades de calidad que sitúan a la comarca en el mapa y crean nuevas oportunidades para compartir deporte y territorio».

La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia de la segunda teniente de alcalde de Canals, Magdalena Gil Francés; del presidente del Club d'Escacs Els Voltors, José Antonio Polop; del concejal del Ayuntamiento de Canals y miembro del Club d'Escacs Els Voltors, Dídac Egido Garrido, encargado de entregar el trofeo al campeón del torneo; del festero de 2027 Quino Vallés; y del árbitro principal del torneo, Francisco Sisternes. Con esta primera edición, el Torneo de Ajedrez de la Mancomunitat La Costera-Canal se consolida como una nueva apuesta deportiva de la Mancomunitat, con el objetivo de convertirse en una cita anual de referencia que fomente la práctica del ajedrez, la convivencia entre municipios y la proyección de la comarca.

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