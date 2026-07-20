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Xàtiva incorpora nuevo personal para reforzar los servicios municipales

Las diez personas empleadas permitirán mejorar la atención a la ciudadanía y aumentar la seguridad durante los meses de mayor actividad en la ciudad

El alcalde Xàtiva con el nuevo personal incorporado al ayuntamiento.

El alcalde Xàtiva con el nuevo personal incorporado al ayuntamiento. / Ajuntament Xàtiva

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha incorporado nuevo personal a distintos departamentos municipales con el objetivo de seguir reforzando los servicios que se prestan a la ciudadanía y mejorar la atención en diversas áreas de la administración local.

Las incorporaciones son una persona administrativa, dos subalternos, una auxiliar, una TASOC y cinco policías, y permitirán reforzar los departamentos de Cultura, OXI, Bienestar Social, Policía y Cultura Festiva, contribuyendo a dar una mejor respuesta a las necesidades de los distintos servicios municipales.

En lo que respecta a la Policía Local, la incorporación de cinco nuevos agentes permite completar la plantilla municipal en un periodo especialmente importante, coincidiendo con los meses de verano y la proximidad de la celebración de la Fira d'Agost, una de las citas con mayor afluencia de personas del año y que requiere un importante despliegue de seguridad y prevención.

Además, también se ha formalizado una contratación dentro del programa EMCORP, destinada a la contratación de personas desempleadas menores de 30 años durante un periodo de diez meses. Esta actuación cuenta con una subvención de 29.379,91 euros por parte de Labora, mientras que la aportación municipal será de 694,85 euros.

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El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado que estas incorporaciones «nos permiten seguir mejorando la atención que ofrecemos desde el ayuntamiento, reforzando servicios esenciales y garantizando que la Policía Local disponga de todos los efectivos necesarios para afrontar con las máximas garantías un verano intenso y una Fira d'Agost segura».

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