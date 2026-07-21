La A-35 concentra en la Costera el 6% de las muertes en carreteras valencianas con tres fallecidos en un mes

La muerte de una persona que salió despedida del turismo en el que viajaba y se precipitó a una carretera secundaria a un nivel inferior este pasado sábado ha engrosado el trágico balance que arrastra la autovía A-35 a su paso por la comarca de la Costera en lo que va de 2026. En poco más de un mes ya son tres las víctimas mortales que se ha cobrado esta carretera que conecta Almansa y l'Alcúdia de Crespins en otros tantos accidentes.

El 8 de junio perdió la vida en la A-35 un hombre de 78 años de edad que viajaba en coche a la altura de Moixent, mientras que, apenas una semana más tarde, el día 15 de junio, otro hombre de 69 años corrió la misma suerte al verse implicado en un accidente de tráfico en el término municipal de la Font de la Figuera. El último siniestro grave de este fin de semana ocurrió en el kilómetro 35, entre los términos de Montesa y Vallada, y se saldó con un fallecido y otras tres personas heridas de 24, 56 y 58 con contusiones, politraumatismos y fracturas de tibia y peroné. Dos ocupantes de un vehículo tuvieron que ser excarcelados por los bomberos.

La autovía que une la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha ya concentra en lo que va de año casi el 6 % de las muertes totales que se han contabilizado en las vías interurbanas valencianas, según las cifras actualizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) a fecha de este lunes.

Entre junio de 2023 y junio de 2024, otras tres personas fallecieron en el trazado de rango estatal dependiente del Ministerio de Transportes, el mismo número de víctimas mortales que se había cobrado la vía en todo el periodo comprendido entre 2019 y 2023. En los últimos seis años, las muertes registradas en la A-35 ya van camino de la decena, mientras se han sucedido diversos accidentes con múltiples vehículos implicados y heridos de distinta consideración. El índice de peligrosidad ha ido creciendo paulatinamente en consonancia.

Aumento del tráfico

Según el último balance oficial disponible, en 2024 se contabilizaron en esta carretera 21 accidentes con un total de 40 víctimas, de las cuales dos fallecieron y tres requirieron de hospitalización. Los meses con mayor siniestralidad fueron marzo, junio y julio, con tres accidentes cada uno. El 90% de ellos tuvieron lugar en el tramo que atraviesa la Costera, con especial incidencia en la parte que discurre entre Montesa y l'Alcúdia de Crespins, donde se sucedieron cinco accidentes con heridos en un año.

Las últimas cifras oficiales sobre el tráfico que soporta la A-35 también se corresponden con 2024 y muestran un notable incremento del 12% en la cantidad de vehículos que transitaron la carretera respecto al año anterior. En el medidor existente en el término de Montesa, la intensidad media diaria se situó en 31.123 vehículos (3.300 más que en 2023), de los cuales un porcentaje muy alto (el 38%) fueron camiones. Esta autovía de dos carriles es, de hecho, una de las que más tráfico pesado aguanta. El 4,3% de los vehículos fueron extranjeros y un 0,97% transportaban mercancías peligrosas. En la estación de Vallada se captaron una media de 29.551 vehículos diarios (un 10% más que el año anterior), un 35,5% de ellos pesados.