Benissoda ampliará y modernizará su Casa de la Cultura con medio millón de euros de la Diputación

La Casa de la Cultura de Benissoda es el epicentro social de este pueblo de la Vall d’Albaida con menos de 500 habitantes. La Diputació de València ha concedido al ayuntamiento una ayuda directa de 500.000 euros que permitirá ampliar y modernizar el edificio situado en el cruce de la Avenida Valencia y la calle de la Iglesia. “Revitalizar este espacio es uno de nuestros proyectos de legislatura, porque es el lugar en el que organizamos todo tipo de actividades y el hogar de nuestro tejido social”, explica la alcaldesa, Reme Espí.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, destaca las inversiones que la corporación está realizando en la Vall d’Albaida, que superarán los 50 millones de euros en el período 2024-2027. “Proyectos como el de la reforma de la Casa de la Cultura de Benissoda demuestran la importancia de la institución para nuestros pueblos, en especial los más pequeños. La cercanía de la Diputación y los recursos que presta pueden mejorar la calidad de vida en las comarcas y ayuda a las personas a que puedan desarrollar su proyecto de vida donde elijan, sea una ciudad, un municipio de mediano tamaño o uno pequeño como Benissoda”, señala la responsable de Cooperación.

En la misma línea, la vicepresidenta añade que el Pla Obert, el gran programa inversor provincial con 350 millones de euros, “tiene aprobados más de mil proyectos de mejora en calles y plazas, instalaciones deportivas, zonas verdes, redes de agua potable, eficiencia energética y espacios públicos como pueden ser la casa de cultura, el ayuntamiento y la casa de la música de Benissoda, todos ellos renovados con fondos provinciales”. En opinión de Natàlia Enguix, “estas actuaciones mejoran los servicios e infraestructuras y la habitabilidad en nuestros pueblos y ciudades”.

Nueva Casa de la Cultura

La reforma y ampliación de la Casa de la Cultura de Benissoda se encuentra en proceso de licitación. La alcaldesa avanza que la previsión es iniciar las obras a final de año y concluirlas a lo largo de 2027. El edificio cuenta con tres plantas y el proyecto contempla actuar en todas ellas. “En la planta baja la idea es reabrir el bar que hay junto al local de los jubilados e instalar un ascensor que comunique con las dos plantas superiores”, explica Reme Espí.

La primera planta “se mantendrá como local polivalente para todo tipo de eventos y celebraciones, con nuevos aseos e instalaciones más modernas”, continúa la alcaldesa, mientras que en la segunda planta, que actualmente ocupa el Archivo Municipal y una terraza, “trasladaremos el Archivo al ayuntamiento después de la ampliación y cubriremos la terraza para disponer de una sala diáfana destinada a actividades deportivas”.

Entre los trabajos contemplados en la memoria del proyecto se encuentra la renovación de sistemas eléctricos, fontanería y climatización; la adaptación de los espacios para personas con movilidad reducida; la mejora de fachadas, carpintería y cubiertas contribuyendo a una mayor eficiencia energética; los refuerzos estructurales para adecuar la seguridad del edificio a la normativa técnica vigente; y la instalación de placas fotovoltaicas.

La reforma integral de la Casa de la Cultura se suma a la ampliación del ayuntamiento y la casa de la música de Benissoda, otra de las actuaciones financiadas por la corporación provincial que el pueblo tiene en marcha. Entre ambos proyectos suman una inversión superior al millón de euros, que se complementa con los 760.000 euros de los que dispone el municipio en el Pla Obert, 125.000 euros más que en la anterior legislatura. Con esta asignación, el consistorio que dirige Reme Espí ha impulsado actuaciones de mejora en el ciclo del agua y el polideportivo.