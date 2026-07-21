El concierto del centenario del Mestre Ferrero encabeza una de las semanas de mayor actividad en "Cultura de Barri"

La programación de “Cultura de Barri” tendrá en esta una de las semanas más intensas de este verano, con una agenda donde la música tendrá papel protagonista. Así será principalmente, por ser la semana en la que tendrá lugar el concierto extraordinario del Centenari del Mestre Ferrero, que reunirá este sábado 25 de julio las cuatro sociedades musicales de Ontinyent en un acontecimiento sin precedentes. Además, esta semana también tendrá lugar el primer concierto de la octava edición del festival Ontijazz, una noche de toboganes acuáticos y música para jóvenes y una actuación del Grup de Danses de Ontinyent.

La primera de las citas llegará este jueves 23 de julio con el inicio de la octava edición de Ontijazz, que volverá a convertir la plaza de la Concepción en un punto de encuentro para los amantes de la música. La primera actuación del festival, la de esta semana, será a cargo de King of Metal, una formación que propone una singular fusión entre el jazz y el heavy metal, ofreciendo una propuesta musical original que combina dos estilos aparentemente alejados.

El viernes 24 de julio será el turno de una propuesta especialmente dirigida al público joven. La piscina municipal acogerá una nueva edición de la jornada acuática con toboganes y música, una iniciativa impulsada desde la concejalía de Juventud que permitirá a los jóvenes a partir de los 13 años disfrutar de una tarde-noche diferente con varios elementos hinchables y toboganes instalados a la piscina. La actividad se desarrollará entre las 23:00 y aproximadamente la 1:00.

El gran momento de la programación llegará el sábado 25 de julio con el concierto extraordinario del centenario del Mestre Ferrero, una de las actividades centrales de la conmemoración del centenario del nacimiento del compositor ontinyentí. La explanada de Tortosa y Delgado acogerá un acontecimiento musical extraordinario que reunirá por primera vez en un mismo concierto músicos de las cuatro sociedades musicales de la ciudad: la Agrupació Musical Ontinyent, la Societat Unió Artística Musical, Tot per la Música y la banda de La Vila.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “el mes de julio está siendo especialmente intenso en Ontinyent, con una programación que nos permite ofrecer alternativas muy diferentes y llegar a públicos diversos”. En este sentido, señalaba que “este fin de semana tenemos jazz, música de banda, danzas tradicionales y también una propuesta de ocio pensada especialmente para la gente joven, y todo esto forma parte de esta voluntad de acercar la cultura y las actividades a los diferentes barrios de la ciudad”. Borrell destacaba la singularidad del concierto del centenario, que “llevamos muchos meses preparando conjuntamente con la Comisión del Centenario y que nos hace una ilusión especial, porque pensamos que el mejor homenaje que podíamos hacer al Mestre Ferrero era precisamente a través de la música”. El regidor añadía que “será un concierto que recordaremos durante mucho de tiempo en la ciudad, porque reunir a los músicos de las cuatro sociedades musicales de Ontinyent en un mismo escenario es un hecho extraordinario y estará a la altura de una conmemoración tan especial como el Centenari del Mestre Ferrero”.

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Aforo con 800 sillas

El acceso al concierto será libre hasta completar el aforo, con apertura de puertas a las 18:30 horas. Para facilitar el control del aforo y la ocupación de las 800 sillas instaladas, las personas asistentes recibirán en la entrada una localidad numerada que tendrán que ocupar durante el acontecimiento. La jornada cultural de sábado se completará a partir de las 23:00 horas con una actuación del Grup de Danses de Ontinyent en la plaza de Sant Roc, en el barrio de la Vila, una cita habitual dentro de la programación estival que permitirá disfrutar de la música y los bailes tradicionales en un entorno emblemático del barrio.