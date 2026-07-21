Feliu Ventura torna a casa amb un concert únic a Xàtiva amb La Maria i Sons de Dones
El cantant xativí presentarà en directe "Tot el que hem guanyat perdent" el 19 d'agost a la Plaça de la Seu
Xàtiva es prepara per a una nit que promet quedar gravada en la memòria. Feliu Ventura torna a casa per a oferir un concert molt especial el dimecres 19 d'agost de 2026, a les 20:00h, a la Plaça de la Seu, en el marc de la gira de presentació del seu darrer treball, Tot el que hem guanyat perdent.
El cantant xativí no vindrà sol. L'acompanyaran dalt de l'escenari La Maria, una de les veus més innovadores i premiades de la música valenciana actual, i l'ensemble Sons de Dones, formació xativina especialitzada en repertori compost per dones.
Rebel·lia poètica, emocional i memòria compartida es donaran la mà a la Plaça de la Seu en una nit que uneix tres maneres diferents d'entendre la música com a eina de transformació. I, potser, alguna sorpresa més per descobrir.
Feliu Ventura, la veu compromesa que torna renovada
Després de quatre anys sense pujar als escenaris, Feliu Ventura ha tornat amb Tot el que hem guanyat perdent, un disc que reafirma la seua veu poètica i compromesa amb la idea que allò personal és polític. El treball combina la mirada crítica i tendra que sempre l'ha caracteritzat amb una sonoritat renovada, on l'arrel pop-folk conviu amb noves textures electròniques gràcies al productor xativí Genís Ibáñez. El concert de Xàtiva serà, per tant, un retorn doblement especial: el del cantant al seu poble, i el d'un treball que parla precisament de tornar a alçar-se.
La Maria i Sons de Dones, acompanyants d'excepció
Al concert de Feliu Ventura hi pujaran La Maria, cantant d'Oliva guanyadora dels Premis Ovidi i Carles Santos, que l'any passat va publicar el seu segon disc, Robina, una obra íntima sobre l'amor i la pèrdua; i Sons de Dones, ensemble xativí format per cinc instrumentistes que reivindiquen el repertori compost per dones al llarg de la història.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
- Un frente de tormentas deja lluvia, granizo y reventones cálidos y fríos en la provincia de Valencia
- Locura en las calles de València
- Lo que no se vio de la trifulca de la final del Mundial: El puñetazo de Ayala a Dani Olmo y la 'chapa' de Otamendi a Rodri
- Cada vez más valencianos buscan alternativas a sus ahorros: la gigafactoría de Sagunt cambia el mapa de la inversión
- Ferran Torres, el héroe del Mundial que bajó al barro tras la dana de València
- La trastienda de la actuación de Spanish Brass en la final del Mundial: 'Tom Cruise fue el más afable de todos
- Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana