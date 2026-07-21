La fiesta del Panellet celebra el medio año para los Moros y Cristianos de Bocairent

La fiesta del Panellet de la Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai de Bocairent celebra el medio año para las próximas fiestas patronales, que tendrán lugar del 5 al 10 de febrero de 2027. Es por eso, que la entidad organizadora de estas ha preparado una extensa programación que empezó el 12 de julio y que finalizará el próximo 3 de agosto.

Así, el primero de los actos fue el homenaje a las festeras y los festeros que el año que viene cumplirán 50 y 75 años en activo. La gala, celebrada en la plaza de toros, incluyó además el 92º concierto de música festera, a cargo del Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub. Igualmente, el 17 de julio, tuvo lugar la inauguración y la entrega de premios de los concursos de fotografía y dibujo escolar de temática morocristiana.

Los próximos actos de la fiesta de El Panellet serán algunos de los más multitudinarios: el viernes, 24 de julio, será el turno del desfile infantil a partir de las 20.00 horas y el sábado, 25 de julio, desde las 23.30 horas, se celebrará el desfile general de las nueve ‘filaes’, que irá seguido de una noche de fiesta en la Plaza del Ayuntamiento.

La programación continuará el 1 de agosto con la cena de hermandad en el parque de L’Estació, que este año sumará el carácter solidario con una rifa a beneficio del festero Jose Luis Puerto Asensio ‘Jup’. Y los actos concluirán el 3 de agosto con la misa y el reparto de ‘panellets’ en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

Para el presidente de la Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai, “la fiesta de El Panellet marca un pistoletazo de salida para la organización de las próximas fiestas”. Además, Damián Sanchis Tormo destaca que “son unos actos plenamente consolidados y con gran participación de festeras y festeros, que completan cuatro fines de semana”. Igualmente, pone en valor el componente solidario de este año: “El mundo festero también quiere contribuir a hacer un poco más fácil la vida de Jose Luis Puerto Asensio después del problema que ha tenido”, afirma.

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Para la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mar Sanchis, “Bocairent siente los Moros y Cristianos todo el año, pero hay momentos como los de El Panellet que todavía los hacen más presentes”. Mar Sanchis Molina confirma que el consistorio también tiene a punto los aspectos que son de su competencia: “El papel organizativo de la Associació de Festes cuenta con todo el apoyo municipal y la función principal del ayuntamiento es proporcionar la discomóvil del sábado y los medios tanto de seguridad como de limpieza que requieren los actos más multitudinarios”.