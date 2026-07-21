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Dos gimnastas de Xàtiva reciben una ayuda a deportistas de élite de la Generalitat Valenciana

Lucía Gil Bolinches y Martina Melero Moreno, del Club Taekwondo Xàtiva-Sección Gimnasia Aérobica, han sido beneficiadas con esta subvención

Lucía y Martina con integrantes del Club Taekwondo Xàtiva-Sección Gimnasia Aeróbica.

Lucía y Martina con integrantes del Club Taekwondo Xàtiva-Sección Gimnasia Aeróbica. / Rafael Gil

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

Dos gimnastas de Xàtiva han sido incluidas en la lista de deportistas de élite que recibirán una ayuda de la Generalitat Valenciana para su preparación deportiva. Lucía Gil Bolinches y Martina Melero Moreno, del Club Taekwondo Xàtiva-Sección Gimnasia Aeróbica , ingresan una ayuda de 2.000 euros. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba este 21 de julio de 2026 la resolución autonómica por la cual se conceden las ayudas de élite de la Comunitat Valenciana y en la lista de personas beneficiadas figuran las dos gimnastas setabenses.

Lucía Gil Bolinches, de la Gimnasia Aeróbica del Club Taekwondo Xàtiva.

Lucía Gil Bolinches, de la Gimnasia Aeróbica del Club Taekwondo Xàtiva. / Rafael Gil

El Club Taekwondo Xàtiva-Sección de Gimnasia Aeróbica expresa su satisfacción por la ayuda a sus dos deportistas. El club setabense destaca que este con este reconocimiento “el trabajo y la constancia” de Lucía y Martina “se ven respaldados con esta ayuda económica”.

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Martina Melero Moreno, de la Gimnasia Aeróbica del Club Taekwondo Xàtiva.

Martina Melero Moreno, de la Gimnasia Aeróbica del Club Taekwondo Xàtiva. / Rafael Gil

Las ayudas a deportistas de élite tienen como objetivo apoyar a los deportistas no profesionales de la Comunitat Valenciana en su preparación, clasificación y representación en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa y Juegos Olímpicos o Paralímpicos, incluyendo la participación en sus correspondientes pruebas clasificatorias oficiales.

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