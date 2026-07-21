Un mes de julio infernal en Ontinyent: la temperatura media supera en 6 grados a la de hace 30 años

El calor está batiendo récords en Ontinyent en lo que va de julio. La localidad se ha situado entre las más cálidas de Europa durante varias jornadas, con cuatro días en los que el mercurio ha llegado a superar los 40 ºC, alcanzando los 44.5 ºC el pasado día 15. En la primera quincena del mes, la capital de la Vall d'Albaida ha registrado una temperatura media de 29,2 ºC, una marca muy superior a la habitual por estas fechas.

La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha comparado esta cifra con las temperaturas que se contabilizaron en el mismo observatorio de Aemet, situado en el Colegio de la Concepción, hace 30 y 60 años. Los datos, según resume la entidad especializada, "hablan por sí mismos".

En la primera quincena de julio de 1996, este medidor ubicado a las afueras de Ontinyent marcó una temperatura media de 23,1 ºC, el equivalente a 6,1º C por debajo del registro de este año. Además, el promedio de las máximas se situó en 30,6 ºC (frente a los 37.8 ºC de 2026), mientras que las mínimas rondaron los 15.6 ºC. En los primeros quince días de este julio, la temperatura mínima se ha quedado en un promedio de 20.7 ºC, con tres jornadas de hasta 23 o 24 grados Celsius.

Si se echa la vista más atrás, en la primera quincena del mes de julio de 1966, el mismo observatorio de la Concepción registró una temperatura media de 23,8 ºC (5,4 ºC por debajo de la que se ha sufrido este año), mientras que las máximas no pasaron de los 30,2 ºC como promedio y las mínimas se situaron en una media de 17,3 ºC. Este año, el mercurio ha superado esta marca durante todas las jornadas: la temperatura más baja se contabilizó el día 3 de julio: 17,4 grados Celsius.

Otra noche tórrida

Esta pasada noche del lunes, volvieron a registrarse valores muy altos, con varios municipios de la Costera y la Vall d'Albaida alcanzando los 26 ºC o 27 ºC pasada ya la medianoche. En los últimos días, las altas temperaturas han venido acompañadas de reventones térmicos con fuertes rachas de viento muy focalizados en localidades como Chella, l'Olleria u Ontinyent.