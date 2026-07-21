Ontinyent estrena un servicio pionero para niños de 0 a 6 años y será uno de los 13 municipios de la Comunitat Valenciana que lo ofrece

El Ayuntamiento de Ontinyent continúa reforzando sus políticas sociales con la puesta en marcha de un Programa de Atención al Desarrollo Infantil (ADI), un servicio dirigido a niños y niñas de entre 0 y 6 años y a sus familias que convierte a la ciudad en el decimotercer municipio de la Comunitat Valenciana en disponer de este recurso, el séptimo en la provincia de Valencia.

Así lo ha presentado la concejala de Política para las Personas, Paula Soler, quien ha destacado que este nuevo servicio responde a la apuesta del equipo de gobierno por consolidar unos Servicios Sociales "cada vez más fuertes", tanto en recursos humanos como en inversión e infraestructuras.

La edil ha recordado que el presupuesto municipal de 2026 destina más de 8,5 millones de euros a los Servicios Sociales, una cifra que refleja la prioridad que el Ayuntamiento de Ontinyent concede a las políticas dirigidas a las personas. En este sentido, ha defendido que, en los últimos años, "se ha triplicado la estructura de personal" del área y se han impulsado nuevas infraestructuras y programas especializados, como el servicio SACEM para personas con problemas de salud mental y cronicidad. Soler también ha citado la reciente inauguración del nuevo hospital y la futura ampliación de equipamientos sociales o la zonificación de servicios sociales del barrio de San Rafael.

Atención desde el embarazo

El Programa de Atención al Desarrollo Infantil se integra en la Atención Primaria de Servicios Sociales y tiene como objetivo favorecer el desarrollo integral de los menores, prevenir situaciones de riesgo y ofrecer orientación y acompañamiento a las familias desde las primeras etapas de la crianza, incluso antes del nacimiento del bebé.

La regidora del área ha explicado que el programa no se limita a intervenir cuando aparecen dificultades en el desarrollo infantil, sino que apuesta por una labor preventiva y comunitaria, reforzando las capacidades de las familias, sensibilizando a la población y promoviendo entornos favorables para el bienestar de la infancia.

Entre las actuaciones previstas figura la ampliación del trabajo que ya se realiza a través de la Escuela de Madres y Padres y de los espacios familiares, recursos consolidados en Ontinyent que ahora extenderán su acompañamiento desde el embarazo y durante los primeros años de vida de los menores. El objetivo es fomentar una crianza positiva, fortalecer el vínculo afectivo entre padres e hijos y favorecer un desarrollo saludable desde los primeros momentos.

Trabajo coordinado

El programa ya ha comenzado su fase de implantación y planificación de actividades. Para ello, contará con un equipo formado por una psicóloga y dos profesionales de la educación social, que trabajarán de forma coordinada con los ámbitos sanitario, educativo y social para facilitar la detección precoz de posibles necesidades y la derivación de las familias a los recursos adecuados.

La responsable municipal ha subrayado la importancia de esta coordinación en red para ofrecer una atención integral a la infancia y a sus familias.

Con esta incorporación, Ontinyent pasa a formar parte del reducido grupo de municipios de la Comunitat Valenciana que disponen de este recurso especializado. En la provincia de Valencia el programa también funciona en Alaquàs, Alfafar, Burjassot, Llíria, Mislata y Riba-roja de Túria, mientras que en Castellón está implantado en Burriana, la Vall d'Uixó y la Mancomunitat de l'Alt Palància, y en la provincia de Alicante en Calp, Elche y l'Alfàs del Pi.

Paula Soler ha defendido que la puesta en marcha de este nuevo servicio consolida a Ontinyent como "un municipio referente en políticas sociales", al ampliar la atención a la primera infancia con un modelo basado en la prevención, el acompañamiento familiar y el trabajo coordinado entre administraciones y profesionales.