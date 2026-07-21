El proyecto para evitar los recurrentes cortes de luz en la Canal de Navarrés está a la espera de autorización administrativa

El prolongado corte de luz que este lunes por la noche afectó a 5.000 abonados en cinco municipios de la Canal de Navarrés como consecuencia de un reventón cálido focalizado en un punto muy concreto del término de Chella es el último de una racha de episodios similares que han afectado a los vecinos de la comarca en el último año, asociados a tormentas u otros fenómenos meteorológicos.

Las rachas de hasta 82 kilómetros por hora provocaron una avería en la línea eléctrica de media tensión entre las poblaciones de Chella y Bolbaite, sobre las 21 horas, a la altura del polígono de este primer municipio. Según explicaron fuentes de Iberdrola, esta instalación eléctrica "está en punta y no cuenta con posibilidad de realimentación por una vía alternativa", por lo que la compañía distribuidora tuvo que desplazar a varios equipos a la zona para localizar el punto exacto de la incidencia y proceder a la reparación, equipados con grupos electrógenos por si hubiera sido necesaria su utilización.

La incidencia afectó a los pueblos de Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa y Bicorp, con cuyos ayuntamientos mantuvo contacto Iberdrola. A las 2 horas se había conseguido reponer el suministro al 30% de los usuarios, pero el servicio eléctrico no se restableció por completo en toda el área afectada hasta pasadas 8 horas. Todo ello en una noche en la que las temperaturas mínimas oscilaron en la zona entre los 20 y los 22 ºC: los vecinos tuvieron que cambiar los ventiladores y los equipos de aire acondicionado por palmitos.

La Canal de Navarrés sufre un histórico déficit energético que tradicionalmente ha lastrado su crecimiento. Revertirlo es una reivindicación histórica. Desde Iberdrola recalcan a este diario que la compañía tiene en tramitación desde hace varios años un proyecto en este territorio que proporcionará una vía alternativa de alimentación, reforzando el suministro eléctrico en la zona. La actuación, que comenzó a diseñarse hace una década, se encuentra a la espera de obtener la autorización administrativa definitiva para su construcción.

Como contó este diario, su complejidad ha hecho que se vaya dilatando en el laberinto de la administración. Según el proyecto primigenio que salió a exposición pública en 2019, se contemplaba una línea aérea de media tensión que cruzaría los términos municipales de Anna, Chella, Bolbaite y Navarrés con una longitud de 8,2 kilómetros, paralela a la carretera CV-580. La actuación, que inicialmente se presupuestó en alrededor de medio millón de euros, permitiría ampliar y reforzar la red de distribución eléctrica regular de la comarca.

Chella recupera la normalidad

Los efectos del reventón térmico de este lunes fueron especialmente visibles en el parque de la Fuente de Chella, donde una gran cantidad de ramas de grandes dimensiones de los característicos árboles del enclave, que tienen más de 100 años de antigüedad, acabaron partidas y en el suelo. Cinco trabajadores municipales trabajaron a destajo este martes desde primera hora de la mañana para retirarlas y despejar el entorno. "Fueron 2 o 3 minutos de una gran intensidad, pero por suerte solo ha habido daños materiales", explicó el alcalde de Chella, José Enrique Talón.

"Nos ha arrancado toda una tira de placas. Ha sido bestial, como un tornado", relataba un usuario en las redes sociales. "En mi terreno me ha roto todas las ramas de los árboles y se ha llevado volando la escalera de la piscina", expuso otra vecina de Chella. El viento también provocó algún desperfecto en la piscina municipal y otros daños materiales en propiedades privadas de la zona.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el suceso se debió probablemente a un reventón cálido "muy focalizado en la localidad de Chella" provocado por "ondas gravitatorias", ya que en la zona no se registraron relámpagos ni constan precipitaciones a la hora del episodio. "Además de las rachas de viento muy fuerte de corta duración, se ha producido una subida brusca de la temperatura con caída de la humedad. Estas circulaciones del suroeste de largo recorrido que remontan el Atlas provocan trenes de olas de gravedad atrapadas en una capa de inversión que pueden llegar a romper la estabilidad de esa capa provocando descensos bruscos de aire seco y cálido hacia la superficie", agregan desde el organismo.

En la misma zona de la Canal también se están experimentando recientemente problemas continuos con la cobertura móvil y el acceso a Internet.